España.-Economía.- Vivendi pide autorización al Gobierno para crecer hasta el 29,9% en Prisa

19-11-2020 ECONOMIA



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Vivendi ha pedido al Gobierno autorización para comprar acciones de Prisa hasta llegar al 29,9% de su capital social, el máximo legal para no tener la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA), según ha notificado la empresa de medios a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.



Vivendi ha aclarado que no está no está en negociaciones o conversaciones con ningún accionista del grupo de comunicación para la adquisición de dichas acciones, lo que trasluce su intención de acudir al mercado.



En concreto, la compañía francesa ha presentado ante la Subdirección General de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, una solicitud para la obtención de autorización del Consejo de Ministros a la adquisición de acciones de Prisa representativas de hasta un 29,9% de su capital social.



El grupo entró en el accionariado el pasado enero, cuando compró su participación al banco HSBC. Actualmente posee un 9,93% del accionariado.



Las acciones de Prisa cerraron a 0,56 euros este lunes, un 3,52% más que en la apertura gracias a un repentino repunte a finales de sesión.