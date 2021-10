España defiende en Ucrania su condición de invicta e imbatida

El entrenador de la selección española, Jorge Vilda (d), en una imagen de archivo. EFE/Kiko Huesca

Madrid, 25 oct (EFE).- La selección femenina se enfrentará este martes a Ucrania en el estadio Kolos de Kovalivka con la misión de sumar su tercera victoria seguida en el grupo 4 de clasificación para el Mundial y defender su condición de invicta e imbatida.

Tras ganar el amistoso ante Marruecos (3-0) en Cáceres, el equipo que dirige Jorge Vilda acumula una racha espectacular de trece partidos sin perder y sin encajar un solo gol. No cae desde el 8 de marzo de 2020, cuando cedió por 1-0 ante el todopoderoso conjunto de Estados Unidos en la prestigiosa She Believes Cup.

La selección española no ha hecho más que crecer en los últimos años, pero debe confirmarlo en una gran competición. Primero tiene la Eurocopa de 2022, pero hasta entonces debe certificar su clasificación para el Mundial 2023.

El inicio del camino para la cita mundialista no ha podido ser más contundente. 0-10 en Torshavn ante Islas Feroe y 0-7 frente a Hungría en Budapest. Dos festivales en los que Vilda ha podido ir dando minutos a nuevas jugadoras, entre ellas la delantera de la Real Sociedad Amaiur Sarriegi, que ha logrado nada menos que seis tantos entre los dos encuentros.

Escocia, sobre el papel su principal rival, ha comenzado dentro del grupo B con tres victorias y por tanto lidera la tabla a la espera del encuentro en Kovalivka, donde Ucrania espera plantar batalla a España, a la que ha ganado en la única ocasión que ha acudido a su feudo (2-1 en junio de 1998).

El equipo de Natalia Zinchenko goleó a Islas Feroe por 4-0 en el único partido disputado, que no puede ser una referencia y donde la seleccionadora hizo pruebas y reservó a algunas jugadoras para el duelo ante España.

No obstante, su base es el Kharkiv, que está jugando la Liga de Campeones en el grupo del Real Madrid, que ganó a domicilio de forma ajustada. Puede ser una referencia para Vilda y sus jugadoras para tratar de sumar una nueva victoria camino del Mundial.

El seleccionador español también aprovechó el amistoso ante Marruecos para dar minutos a jugadoras nuevas o menos habituales en el once. La peor noticia fue la lesión de Mariona Caldentey, que sufrió una fractura en el cuarto metatarsiano del pie izquierdo al poco tiempo de entrar al campo en el minuto 70.

La ausencia de la desequilibrante jugadora del Barcelona obligará a Vilda a dar entrada a otra futbolista, por cuanto Mariona es de las fijas en el bloque habitual, que cobrarán protagonismo de nuevo, las Irene Paredes, Mapi León, Patri Guijarro, Alexia Putellas o Jenni Hermoso. Algunas ni siquiera tuvieron minutos en el Príncipe Felipe de Cáceres.

El encuentro comenzará a las 16.00 hora peninsular española y contará con el arbitraje de la búlgara Galiya Echeva.