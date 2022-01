España.- Casado avisa a Sánchez que irá "hasta el final" en Europa para que se mantenga la reforma laboral de Rajoy

25-10-2021 El líder del Partido Popular, Pablo Casado, interviene durante la apertura del XXIV Congreso Nacional de la Empresa Familiar en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte, a 25 de octubre de 2021, en Pamplona, Navarra, (España). Bajo el lema 'Trabajamos por una sociedad mejor', este congreso pone de manifiesto los empeños de las empresas familiares para contribuir a cambiar el modelo social. Durante tres jornadas se abordarán temas como la sostenibilidad, el propósito empresarial, la inversión de impacto y el crecimiento; conceptos que están presentes en la definición estratégica de las empresas familiares. POLITICA Eduardo Sanz - Europa Press



Dice que hay que tener en cuenta a los empresarios porque el diálogo social es el "condicionante" que pone la UE para los fondos europeos



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El presidente del PP, Pablo Casado, ha avisado este lunes al Gobierno liderado por Pedro Sánchez que su partido llegará "hasta el final" en Europa para que se mantenga la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy, que ha sido "clave" para crear tres millones de empleos e impulsar los ERTE en la pandemia. Además, ha advertido que el Ejecutivo debe tener en cuenta a los empresarios porque el diálogo social es el "condicionante" que fija la UE para la recepción de los fondos europeos.



En su intervención en el XXIV Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que este año se celebra en Pamplona, Casado ha exigido al Gobierno más reformas. A su entender, ese reformismo "no solo es posible sino necesario y urgente" porque es el "sistema operativo de las democracias liberales y lleva demasiados años sin ponerse en marcha".



"A tiempo estamos de ir hacia el camino del reformismo, la moderación, el diálogo social de verdad con los que creáis empleo y el camino del consenso con la oposición, autonomías y entidades locales", ha enfatizado.



RESPONDE A YOLANDA DÍAZ



Tras el cruce de reproches estos días entre PSOE y Unidas Podemos, socios de coalición, Casado ha pedido a Sánchez que "se mantenga la reforma laboral" del PP. "Más allá de las presiones y de lo que se diga, llegaremos hasta el final en las instituciones europeas para que la reforma laboral se mantenga, es absolutamente esencial" ha resaltado, parafraseando las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz en la clausura del congreso de Comisiones Obreras el pasado fin de semana.



Es mas, el líder de la oposición ha advertido de que en el "condicionante" que pone Europa para la recepción de fondos europeos "deja muy claro que las modificaciones a las leyes laborales se tienen que hacer de acuerdo con el diálogo social", teniendo en cuenta también "a los empresarios".



Además, ha indicado que esas leyes laborales deben incluir "flexibilidad en el mercado de trabajo para que se cree empleo y no se destruya". "Esa flexibilidad laboral es lo contrario que está haciendo el Gobierno, subiendo los costes de contratación sin ningún tipo de consenso en salario mínimo", ha aseverado.



LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO QUEDAN "EN PAPEL MOJADO"



Casado se ha hecho eco de la comparecencia en el Congreso del gobernador del Banco de España --anunciando un revisión a la baja del PIB-- y ha subrayado que "lamentablemente las previsiones del Gobierno van a quedar en papel mojado". "Los Presupuestos nacen muertos", ha proclamado.



Asimismo, ha afirmado que "no va a haber recuperación en V" como anunció en su día el Gobierno ni España va a estar a la cabeza de la recuperación europea. "La deuda del 125% es muy preocupante, en el Plan de Reformas se asume que la pagarán las próximas generaciones", ha avisado.



El jefe de la oposición ha criticado medidas "peronistas" --en alusión al bono joven cultural-- para "comprar nuevos votantes" y ha cargado duramente contra la subida de impuestos en un momento en el que los gobiernos "responsables" están reduciendo impuestos en vez de "despilfarrar". Dicho esto, se ha comprometido a reducir a la mitad el número de ministerios y de asesores si llega al Palacio de la Moncloa.