Erdogan deja de lado solicitud de expulsión de embajadores

(Bloomberg) -- El presidente Recep Tayyip Erdogan abandonó su solicitud de que 10 embajadores occidentales fueran expulsados de Turquía, logrando desescalar una disputa diplomática que había sacudido la lira y estaba a punto de causar un colapso en los lazos de Ankara con socios claves.

Erdogan dijo que los diplomáticos, incluido el embajador de Estados Unidos, habían emitido un comunicado para deshacer la “calumnia” causada por su anterior solicitud conjunta de que Turquía liberara a un empresario y crítico del Gobierno que lleva cuatro años en la cárcel. “Nuestra intención nunca es causar una crisis”, dijo en comentarios televisados después de una reunión de gabinete en la capital el lunes. “Se trata de proteger los derechos soberanos de nuestro país”.

Antes de que Erdogan recapacitara, la embajada de EE.UU. dijo en un comunicado en Twitter que cumple con las convenciones internacionales que prohíben a los enviados interferir en los asuntos internos de los países anfitriones. Otras embajadas, incluidas las de Canadá y los Países Bajos, publicaron mensajes similares. Los medios estatales turcos dijeron que Erdogan recibió los comentarios de manera “positiva”.

El más reciente desacuerdo entre Turquía y una vez aliados clave en Europa y Norteamérica estalló después de que los embajadores exigieron la liberación de Osman Kavala.

La disputa alarmó a funcionarios de la Administración turca que se apresuraron a convencer a Erdogan de que retroceda, según autoridades con conocimiento directo del asunto. Asesores sénior informaron a la presidencia el lunes temprano sobre las posibles consecuencias económicas de una nueva disputa diplomática, recomendando que el Gobierno no tome ninguna medida que efectivamente obligue a los diplomáticos a irse, dijeron las autoridades.

El sábado, Erdogan dijo que el comunicado conjunto de los embajadores de EE.UU., Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Suecia, Canadá, Noruega y Nueva Zelanda era una intromisión directa en los asuntos nacionales y el poder judicial.

“Di las órdenes necesarias y le dije a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores que se encargara rápidamente de declarar a estos 10 embajadores como “persona non grata”, dijo en un discurso televisado durante el fin de semana.

La más reciente disputa pone a Erdogan en una posición incómoda pocos días antes de que se lleve a cabo una cumbre del G20 en Roma, donde el presidente turco espera hablar con el presidente de EE.UU., Joe Biden. Aún no se ha confirmado ninguna reunión.

Erdogan quiere persuadir a Biden de vender a Turquía docenas de aviones de guerra estadounidenses. EE.UU. se ha resistido a importantes acuerdos de armas con Ankara desde su controvertida compra de defensas aéreas rusas.

Nota Original:Erdogan Drops Call for Envoy Expulsions, Avoids Escalation (1)

