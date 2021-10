El transporte aéreo mundial aboga por la libertad de volver a volar

El director ejecutivo de ALTA, José Ricardo Botelho, participa en la instalación de la conferencia anual de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) hoy, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá, 25 oct (EFE).- La industria de la aviación abogó este lunes por la reactivación total de la conectividad aérea mundial para lo cual es fundamental la armonización de políticas entre países de manera que el sector pueda recuperarse de la crisis causada por la pandemia de la covid-19.

La necesidad de dar un impulso a los viajes aéreos fue subrayada durante la instalación en Bogotá de la conferencia anual de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), en la cual participó el presidente colombiano, Iván Duque.

"Queremos recordar a los Gobiernos la importancia de nuestra industria, asegurar que la libertad de poder viajar por aire se tiene que dar", manifestó el presidente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Willie Walsh.

En opinión de Walsh, "la covid-19 ha desmentido el mito de que la aviación solamente es para los ricos" y está demostrado que es un sector "muy importante para ser tratado solo como una cuenta bancaria para los ricos".

Puso como ejemplo la situación vivida el año pasado cuando a pesar de los cierres de fronteras y la suspensión de vuelos de pasajeros en casi todo el mundo, los aviones siguieron volando entregando carga.

"El transporte aéreo ha sido un salvavidas entregando medicamentos y comercio electrónico", recordó Walsh, quien señaló que es indispensable "trabajar juntos" para que la aviación mundial se siga recuperando y salga de los números rojos en los que la dejó la pandemia.

PÉRDIDAS ABULTADAS

En ese sentido aseveró que "no es un secreto que la covid-19 ha devastado la industria de la aviación en 2020" pues dejó a las aerolíneas pérdidas de 138.000 millones de dólares que este año se reducirán a 52.000 millones "y esperamos que caiga a 12.000 millones de dólares esta pérdida en el 2022".

"Esta crisis va más allá de lo que hemos experimentado en el pasado; la buena noticia es que ya hemos superado lo peor de la pandemia", expresó.

Con Walsh coincidió el presidente del Comité Ejecutivo de la ALTA y del Consejo de Administración de Copa Airlines, Pedro Heilbron, quien lamentó que América Latina y el Caribe sigan teniendo "una serie de normativas que nos son muy compatibles entre ellas" y que no permiten que el sector se desarrolle adecuadamente, lo que impacta en el costo para los clientes.

MEDIDAS CONFUSAS

"Las restricciones gubernamentales de cierre de fronteras (...) han sido extremadamente fuertes en la región; muchas veces son confusas, complejas y sin permitirles ni a las aerolíneas ni a los pasajeros empezar una recuperación", manifestó.

Heilbron destacó los avances en vacunación de los últimos meses en los países latinoamericanos y caribeños, así como la disminución de los casos de contagios y de hospitalizaciones por covid-19, pero advirtió que aunque la recuperación del sector avanza en el mundo y en especial en la región, todavía quedan "uno dos años difíciles por delante".

Por eso llamó a "seguir trabajando como industria y de la mano con los Gobiernos en la revisión de las cargas impositivas y las tarifas", así como en el diseño de "políticas claras, fuertes y concisas de inversión" para de esta forma ayudar a la aviación comercial a salir de la crisis.

"Queremos que la industria aérea trabaje con todas las autoridades en tratar de armonizar las regulaciones y políticas que tenemos para que sea tan fácil volar como en este momento en Europa", afirmó.

En ese sentido, el director ejecutivo de ALTA, José Ricardo Botelho, aseguró: "Esta crisis no se trata de un punto de llegada sino de un punto de partida para un mundo mejor" y como tal hay que trabajar unidos para sacar adelante a la aviación.

"Tenemos que trabajar juntos en acciones que nos permitan recuperar la conectividad de nuestros países y nuestra región", dijo Botelho, quien también incidió en la necesidad de "armonizar procedimientos para brindar seguridad a los viajeros".