El presidente de Chile reconoce un "rebrote" de covid y carga contra los no vacunados

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, en una fotografía de archivo. EFE/Paolo Aguilar

Santiago de Chile, 25 oct (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reconoció este lunes un "rebrote" de contagios por covid-19 luego de detectarse un aumento sostenido de casos durante el último mes y medio y alertó de que habrá más restricciones para los 1,2 millones de rezagados que aún no se han vacunado.

"En las últimas semanas hemos tenido un rebrote en el número contagios y de hospitalizaciones, por eso, para poder seguir avanzando queremos pedirles a todos los compatriotas redoblar nuestros cuidados personales", dijo el mandatario.

Cada día, agregó, "vamos a ser más duros y exigentes para que todos se vacunen, porque ese es el segundo gran instrumentos que tenemos".

Chile registra actualmente el mayor número de casos activos desde julio de este año, con 9.973 pacientes con capacidad de esparcir el virus.

Si bien ya la semana pasada el ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que los casos han aumentado en más de un 40 %, descartó de plano que se trate de una "tercera ola", pues las cifras no alcanzan las dimensiones de abril y mayo pasados cuando se registraron más de 8.000 casos diarios.

Para tratar de frenar los contagios, las autoridades sanitarias redujeron los aforos en la Región Metropolitana, que alberga la capital y donde habitan más de 7 millones de personas.

Las autoridades informaron este lunes que se registraron 1.677 nuevos infectados con SARS-CoV-2 y 16 muertos, lo que eleva el balance total a 1,68 millones de contagios y 37.685 decesos.

La tasa de positividad, que durante semanas estuvo en torno al 1 %, alcanzó este lunes el 2,7 % a nivel nacional y el 4 % en la capital, aunque el ministro indicó que no hay presión hospitalaria y solo 443 personas permanecen hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos.

Chile ha desplegado una de las estrategias de vacunación más exitosas del mundo, con el 89,5 % de la población objetivo (15,2 de los 19 millones de habitantes) con dos dosis, en su mayoría con la vacuna china Sinovac, pero también Pfizer, AstraZeneca y CanSino.

En paralelo se han administrado 5 millones de dosis de refuerzo y el 75 % de los menores entre 6 y 17 años ya tienen su primera dosis de la vacuna.

Las fronteras, que permanecieron cerradas para viajeros durante seis meses, se abrieron el pasado 1 de octubre, aunque solo para turistas vacunados.