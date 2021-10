El Motagua humilla al Real Sociedad y va por el líder Vida en Honduras

José García del Olimpia celebra un gol ante el Honduras Progreso, durante un partido por el campeonato apertura de la liga Nacional de Honduras, disputado en el estadio Morazán, en San Pedro Sula (Honduras). EFE/ José Valle

Tegucigalpa, 24 oct (EFE).- El Motagua que dirige el argentino-hondureño Diego Vázquez vapuleó este domingo por 5-1 al Real Sociedad, al cierre de la fecha 15 del torneo hondureño Apertura, y ahora su apuesta será por arrebatarle el liderato al Vida, su rival de turno, el día 27.

Los pupilos de Vázquez jugaron casi a placer ante un Real Sociedad que, desde el 5 de octubre, tiene como entrenador a su también directivo Gianluca Arnuzzo, italiano.

El Real Sociedad pudo haber perdido por una mayor goleada en su visita al Estadio Nacional, de Tegucigalpa, ante un rival que no le daba libertades.

Al cerrar el primer tiempo, el Motagua superaba al Real Sociedad por 2-0 con goles de Carlos Meléndez e Iván López, anotados antes de los 15 minutos del partido.

En la segunda parte, el dominio del Motagua, que tiene un juego pendiente con el Olimpia, también fue incesante y cerró su triunfo con anotaciones de Carlos Mejía, Juan Ángel Delgado y Diego Rodríguez.

El Real Sociedad, que llegó muy poco al área rival, descontó por medio de Josman Figueroa.

El triunfo ha dejado al Motagua en el segundo lugar, con 30 puntos, dos menos que el Vida, al que enfrentará de visita en la jornada 16, el próximo miércoles. El único partido que el Vida ha perdido en lo que va del torneo es con el Motagua, en la primera vuelta.

El Real España, que dirige el mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez, superó de visita por 2-1 al Universidad Pedagógica y se afianzó en la tercera posición con 29 enteros.

En el tercer partido de hoy, el Marathón, con el uruguayo Martín García en el banquillo, de local no pudo pasar del empate 1-1 ante el Platense, que es último en la clasificación, con seis puntos.

El empate deja al Marathón en la sexta casilla con 23 unidades y a la espera de enfrentarse el miércoles ante el Olimpia, que dirige el argentino Pedro Troglio, que está en la cuarta, con 25.

El sábado, el Vida ratificó su buen desempeño en el torneo al derrotar por 2-1 al Victoria en un clásico local en la ciudad de La Ceiba, en el Caribe hondureño.

Dirigido por el portugués Fernando Mira, el Vida llevó mejor el partido y se puso a ganar al minuto 12 con gol de Alexander Aguilar.

El Victoria, que mostró más voluntad que buen fútbol, apostaba por no perder ante la urgencia que tiene de triunfos, y al minuto 43 empató el juego con gol de cabeza de Josimar Maradiaga.

En el segundo tiempo el Vida salió resuelto a definir el partido y al minuto 47 Anthony García anotaba el gol del triunfo con el que ratificó su liderato, con 32 puntos.

El Olimpia, último campeón, venció de visita por 2-0 al Honduras Progreso.

Los goles del Olimpia, ambos en el primer tiempo, fueron anotados por José García y Edwin Rodríguez.