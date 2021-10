El Ministerio Público de Venezuela saluda la visita del fiscal de la CPI al país

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en una fotografía de archivo. EFE/Imane Rachidi

Caracas, 25 oct (EFE).- El Ministerio Público de Venezuela saludó este lunes el anuncio de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, al país caribeño y que, en opinión del organismo, servirá para evaluar la "buena marcha" de sus instituciones.

"El Ministerio Público saluda la visita del fiscal Karim Khan a Venezuela en ocasión de nuestra invitación formal. Dicha ocasión servirá para evaluar de primera mano la buena marcha de nuestras instituciones y mantener un diálogo honesto con sus representantes", indicó en un comunicado el fiscal venezolano, Tarek William Saab, publicado en su cuenta de Twitter.

Agregó que el Estado venezolano siempre ha estado abierto a la cooperación "positiva" con la CPI desde su ratificación del Estatuto de Roma.

La Corte anunció hoy mismo que Khan iniciará este lunes una gira internacional que se prolongará hasta el 3 de noviembre.

Durante la misma, hará visitas oficiales a Colombia y a Venezuela tras las "reuniones productivas que el fiscal ya ha celebrado, tanto en persona como virtualmente, con diversos interesados en relación con las dos situaciones", si bien no detalla en qué fecha llegará a cada país.

"Durante las visitas oficiales, el fiscal Khan y su delegación celebrarán reuniones con distintos interesados, en particular reuniones de alto nivel con las autoridades, el poder judicial y representantes del cuerpo diplomático, así como con organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales", agregó la información.

El líder opositor venezolano Juan Guaidó agradeció al fiscal de la CPI su visita el país y añadió que servirá para constatar "las denuncias por crímenes de lesa humanidad, que han sido formuladas" ante esta instancia.

En febrero de 2018, la CPI abrió un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos a sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.

La exfiscal Fatou Bensouda adelantó en noviembre del año pasado que existían "fundamentos razonables para creer" que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Bensouda dejó su cargo como fiscal en la CPI el 15 de junio de este año y en su último informe señaló que existe "una base razonable" para creer que en la nación caribeña se cometieron "crímenes de la competencia de la Corte al menos desde el 2017".

El caso continúa en manos del ahora fiscal Karim Khan.