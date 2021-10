El Levante repitió alineación por primera vez en 2021

El defensa francés del Sevilla Jules Koundé y el defensa del Levante Jorge Miramón luchan por el balón, durante el partido de LaLiga disputado este domingo en el estadio Sanchez Pizjuán de Sevilla. EFE/Jose Manuel Vidal.

Valencia, 25 oct (EFE).- El entrenador Javi Pereira alineó el pasado domingo en Sevilla el mismo once que había formado en su estreno una jornada antes y, de este modo, el Levante repitió por primera vez una alineación en 2021.

Tras empatar ante el Getafe (0-0), el entrenador pacense buscó la misma fórmula para puntuar ante el Sevilla, pero el resultado fue muy distinto al caer por 5-3 y tras la lesión del alemán Shkodran Mustafi no podrá mantener el once el jueves ante el Atlético de Madrid.

Su predecesor en el banquillo del Levante, Paco López, no había repetido un once titular en todo el año y la última vez que lo hizo en la Liga fue a finales de febrero de 2020, justo antes del parón en la competición por la pandemia.

Tras ganar al Real Madrid en casa por 1-0, Paco López volvió a usar a los mismos jugadores una semana más tarde en Ipurua, donde cayó por 3-0. Aquella última alineación repetida fue la siguiente: Aitor, Miramón, Postigo, Bruno, Toño, Morales, Vukcevic, Campaña, Bardhi, Mayoral y Roger.

Precisamente la falta de continuidad en el equipo titular de Paco López era uno de los argumentos que manejaban entre los responsables del Levante para intentar cambiar la mala dinámica del equipo, pero el entrenador valenciano se mantuvo fiel a su idea de hacer continuos cambios.

Pereira, sin embargo, ya dejó claro en su presentación que su intención era encontrar un bloque fijo y, de hecho, destacó tras su estreno que creía haber encontrado con Vezo y Mustafi una pareja de centrales sobre la que cimentar la estructura defensiva.