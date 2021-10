El Gobierno de México actuará con "prudencia" ante la nueva caravana migrante

Un migrante reza hoy antes de continuar con una caravana en el municipio de Huehuetán, estado de Chiapas (México). EFE/Juan Manuel Blanco

Ciudad de México, 25 oct (EFE).- El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró este lunes que el Gobierno actuará con "prudencia" ante la nueva caravana de migrantes que partió del sur de México y tiene como destino final Estados Unidos, aunque puntualizó que Washington no les dejará pasar la frontera.

"Nosotros actuaremos con prudencia, con cuidado a la ley y a los derechos humanos, pero sí queremos decir que están engañando a las personas porque no es verdad que les van a dejar pasar a Estados Unidos", dijo Ebrard en rueda de prensa.

Una caravana conformada por miles de migrantes salió el sábado desde la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, y busca avanzar hacia la Ciudad de México para luego dirigirse a Estados Unidos.

El secretario de Relaciones Exteriores dijo que "hay muchos niños" en la caravana y aseguró que tanto el Instituto Nacional de Migración (INM) como las otras dependencias actuarán de manera prudente para que no haya "alguna fricción".

"¿Cuál es la tragedia? ¿El engaño? Que les dicen 'vamos en la caravana, llegamos a Estados Unidos y nos van a dejar pasar'. No es cierto", insistió Ebrard.

El canciller reiteró la postura de México de que para abordar el fenómeno migratorio "se requiere una solución de fondo" que atienda las causas de la migración forzada, y recordó que se está "trabajando" con Estados Unidos en este ámbito.

La región afronta un flujo inédito de migrantes, con 147.000 indocumentados detectados por México de enero a agosto, el triple de 2020.

Además, las cifras de arrestos en la frontera de Estados Unidos con México alcanzaron en el pasado año fiscal cifras nunca vistas hasta ahora, con más 1,7 millones de inmigrantes detectados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El secretario de la Defensa Nacional de México, Luis Cresencio Sandoval, detalló la semana pasada que existen más de 28.600 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en la frontera norte y sur, que han detenido a cerca de 33.700 migrantes en el último mes.

CUMBRE DEL CLIMA

Sobre la cumbre del clima COP26, que se celebrará en Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre, el canciller dijo que asistirá la secretaria mexicana de Medioambiente, María Luisa Albores, quien presentará los planes de México de reforestación, así como de energía solar, hidroeléctrica y geotérmica.

México también pondrá sobre la mesa que en estas cumbres "se hacen diferentes tipos de anuncios y luego los recursos no los hemos visto".

"Hace unos años se anunció 100.000 millones de dólares para proyectos para ayudar a los países a hacer frente al cambio climático. Que nosotros sepamos, no se ha aplicado nada, y eso va a ser un tema que vamos a plantear", explicó.