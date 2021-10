El abridor Lance McCullers será baja con los Astros durante la Serie Mundial

Fotografía de archivo tomada en la que se registró a Lance McCullers Jr, lanzador abridor de los Astros de Houston, quien sufre una lesión en su brazo derecho y será baja durante la Serie Mundial de la MLB ante los Bravos de Atlanta. EFE/Jason Szenes

Houston (EE.UU.), 25 oct (EFE).- El abridor estelar de los Astros de Houston, Lance McCullers, no lanzará en la Serie Mundial ante los Bravos de Atlanta debido a que todavía sufre una tensión en el antebrazo derecho.

Después de 13 victorias durante la temporada regular, la mejor marca de su carrera, cuando también tuvo una efectividad de 3.16 y 185 ponches, McCullers se lesionó en la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Medias Blancas de Chicago.

McCullers trabajó seis entradas y dos tercios en blanco en la victoria del Juego 1 sobre los Medias Blancas, pero dejó de hacerlo después de cuatro episodios en el Juego 4 con lo que el equipo dijo que era una tensión en el antebrazo.

El derecho de 28 años, quien quedó fuera de la lista de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Medias Rojas de Boston, declaró este lunes que él y el equipo sabían que había menos del 1% de posibilidades de que regresara para la Serie Mundial, pero que no había necesidad de descartarlo por completo.

McCullers también explicó que el tipo de tensión que tiene generalmente significa de seis a ocho semanas antes de levantar una pelota y lanzarla.

"Intenté empujarlo todo lo que pudimos, pero no pude volver a lanzar", admitió con frustración.