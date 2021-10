Ecuador se enfrenta ante México con un equipo renovado

El entrenador Gustavo Alfaro de Ecuador. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Guayaquil (Ecuador), 25 oct (EFE).- Ecuador saldrá el próximo miércoles en la ciudad estadounidense de Charlotte con un equipo renovado en el amistoso contra México, previo a los cruciales enfrentamientos contra Venezuela y Chile, desde el próximo 11 de noviembre por las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2022.

Al no ser fecha FIFA la del miércoles, el seleccionador ecuatoriano, el argentino Gustavo Alfaro, tuvo que echar mano de jugadores que no han formado parte del proceso que emprendió en septiembre de 2020, pues la mayoría de los clubes, tanto locales como internacionales, se opusieron para cederles a varias de sus figuras.

Entre los pocos jugadores de su proceso estarán el portero argentino naturalizado ecuatoriano Hernán Galíndez y los atacantes Romario Ibarra y Michael Estrada.

El equipo no alcanzó a entrenarse en Ecuador, pues el grueso de los partidos por el torneo local, se disputaron entre sábado y domingo, por lo que desde este lunes se entrenará en Charlotte, y Alfaro buscará el equipo para enfrentarse a México.

Han sido varios los enfrentamientos entre mexicanos y ecuatorianos en distintas ciudades estadounidenses, de manera especial en las últimas dos décadas en las que el equipo andino logró las clasificaciones para los mundiales de Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014.

Alfaro tiene a la Tri en el tercer puesto de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, con 17 puntos, pero ha sido criticado por la convocatoria de algunos jugadores y sus alineaciones, sin que hasta el momento haya encontrado el equipo ideal.

Será la ocasión para que Alfaro encuentre a los sustitutos de los defensas izquierdos Pervis Estupiñán (Villarreal-ESP) y Diego Palacios (Los Ángeles-USA) y del atacante Ángel Mena (León-MEX), suspendidos para el encuentro contra Venezuela, el próximo 11 de noviembre, por la acumulación de tarjetas amarillas.

Por lo que la alineación probable ecuatoriana será con Hernán Galíndez; Andrés López, Marlon Mejía, Luis Segovia, Christian Cruz; Julio Joao Ortiz, Johnny Quiñónez, Romario Ibarra, Nilson Angulo; Janner Corozo y Michael Estrada.