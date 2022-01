Ecuador.- Lasso advierte de que no permitirá cortes de carreteras en la protesta que comienza este martes

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha manifestado su disposición a dialogar, pero ha advertido de que no permitirá que haya cortes de carreteras en el marco de las protestas convocadas por organizaciones sociales para este martes en contra del alza en los combustibles.



Lasso ha asegurado que se mantendrán "firmes" apoyados en el Estado de derecho. "La democracia es el único camino para lograr prosperidad. La violencia, la arrogancia y la prepotencia de quemar un edificio público, secuestrar y agredir periodistas, no es el camino para lograr prosperidad. Ese es el camino de los violentos, anarquistas, que buscan solo la destrucción de todo lo que existe", ha apuntado Lasso, según recoge el diario 'El Universo'.



Para Lasso, el propósito de las movilizaciones "no es lograr el bienestar del pueblo, sino mantenerse en la lógica de la violencia", en referencia al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), Leonidas Iza.



Las protestas comenzarán a medianoche de este lunes y cuentan con el respaldo de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE).



"Abrazamos esta unidad en la lucha, a partir de los problemas que vive nuestra gente", ha explicado este lunes en rueda de prensa Leonidas Iza. Las organizaciones se amparan en el Artículo 98 de la Constitución y se declaran "en resistencia" ante las políticas neoliberales de Lasso, como el incremento del precio de los combustibles.