Clima.- La ONU prevé un aumento del 16 por ciento en las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030

Las proyecciones sitúan el calentamiento global muy por encima del objetivo pactado en el Acuerdo de París de 2015



Naciones Unidas Cambio Climático ha avisado de un aumento considerable, de alrededor del 16 por ciento, en las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en 2030 en comparación con 2010, incremento que, si no se revierte, puede conducir a una subida de la temperatura global de alrededor de 2,7ºC a finales de siglo.



Así lo ha concluido en una actualización de los planes de acción climática comunicados en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que son el núcleo del Acuerdo de París y de la consecución de esos objetivos a largo plazo.



La actualización de los hallazgos clave del trabajo, que fue solicitado por las partes del Acuerdo de París para evaluar el progreso de la acción climática antes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) que comienza el 31 de octubre en Glasgow, viene a confirmar las tendencias generales identificadas en el informe completo, lanzado el 17 de septiembre de 2021.



No obstante, la información recibida confirma que los planes de acción climática actualizados o nuevos pueden ser efectivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del tiempo. Para el grupo de 143 partes que presentaron NDC nuevas o actualizadas, se estima que las emisiones totales de gases de efecto invernadero estarán aproximadamente un 9 por ciento por debajo del nivel de 2010 para 2030.



Además, dentro de este grupo, unas 71 partes comunicaron un objetivo de neutralidad de carbono a mediados de siglo. El informe concluye que el nivel total de emisiones de gases de efecto invernadero de esas partes podría ser entre un 83 y un 85 por ciento menor en 2050 que en 2019.



"El mensaje de esta actualización es fuerte y claro: las partes deben redoblar urgentemente sus esfuerzos climáticos si quieren evitar aumentos de la temperatura global más allá del objetivo del Acuerdo de París de muy por debajo de 2ºC, idealmente 1,5ºC, para el final del siglo", el objetivo fijado en el Acuerdo de París, ha señalado la secretaria ejecutiva de ONU Cambio Climático, Patricia Espinosa.



"Sobrepasar los objetivos de temperatura conducirá a un mundo desestabilizado y a un sufrimiento si fin, especialmente entre aquellos que menos han contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera", ha agregado, antes de remarcar que la actualización del informe confirma la tendencia del anterior, "que es que no estamos ni cerca de donde la ciencia dice que deberíamos estar".



El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha estimado que limitar los aumentos de temperatura promedio global a 1,5ºC requiere una reducción de las emisiones de CO2 del 45 por ciento en 2030 o una reducción del 25 por ciento para 2030 para limitar el calentamiento a 2ºC. Si las emisiones no se reducen para 2030, deberán reducirse sustancialmente a partir de entonces para compensar el lento inicio del camino hacia cero emisiones netas, pero probablemente a un coste más alto.



Espinosa ha aclarado que las partes pueden presentar NDC o actualizar los ya enviados en cualquier momento, incluso durante la COP26. "Insto nuevamente a todas las partes que aún no lo hayan hecho a que presenten NDC nuevas o actualizadas", ha concluido.