Ciencia.-Un planeta recién formado observado de forma directa

25-10-2021 Imagen del descubrimiento del planeta, que se encuentra a unas 100 veces la distancia Tierra-Sol de su estrella madre. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD DE HAWAI



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Uno de los planetas más jóvenes jamás encontrados alrededor de una nueva estrella ha sido descubierto por un equipo internacional dirigido por astrónomos de la Universidad de Hawai en Manoa.



Se han descubierto miles de planetas alrededor de otras estrellas, pero lo que distingue a este es que está recién formado y se puede observar directamente. El planeta, llamado 2M0437b, se une a un puñado de objetos que hacen avanzar nuestra comprensión de cómo se forman y cambian los planetas con el tiempo, ayudando a arrojar nueva luz sobre el origen del Sistema Solar y la Tierra. La investigación se publicó en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.



"Este descubrimiento fortuito se suma a una lista de élite de planetas que podemos observar directamente con nuestros telescopios", explicó el autor principal Eric Gaidos, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra de la UH Manoa. "Al analizar la luz de este planeta podemos decir algo sobre su composición, y quizás dónde y cómo se formó en un disco de gas y polvo desaparecido hace mucho tiempo alrededor de su estrella anfitriona".



Los investigadores estiman que el planeta es unas veces más masivo que Júpiter, y que se formó con su estrella hace varios millones de años, cuando las principales islas hawaianas emergieron por primera vez sobre el océano. El planeta es tan joven que todavía está caliente por la energía liberada durante su formación, con una temperatura similar a la de la lava que brota del volcán Kilauea.



En 2018, 2M0437b fue visto por primera vez con el Telescopio Subaru en Maunakea por el investigador visitante del Instituto de Astronomía de la UH (IfA), Teruyuki Hirano. Durante los últimos años, se ha estudiado cuidadosamente utilizando otros telescopios en el mauna.



Gaidos y sus colaboradores usaron el Observatorio Keck en Maunakea para monitorear la posición de la estrella anfitriona mientras se movía por el cielo, confirmando que el planeta 2M0437b era realmente un compañero de la estrella, y no un objeto más distante. Las observaciones requirieron tres años porque la estrella se mueve lentamente por el cielo.



El planeta y su estrella madre se encuentran en un "vivero" estelar llamado la Nube de Tauro. 2M0437b está en una órbita mucho más amplia que los planetas del Sistema Solar; su separación actual es aproximadamente cien veces la distancia Tierra-Sol, lo que facilita su observación. Sin embargo, todavía se necesitan ópticas "adaptativas" sofisticadas para compensar la distorsión de la imagen causada por la atmósfera terrestre.



"Se necesitaban dos de los telescopios más grandes del mundo, la tecnología de óptica adaptativa y los cielos despejados de Maunakea para hacer este descubrimiento", dijo el coautor Michael Liu, astrónomo de IfA. "Todos esperamos más descubrimientos de este tipo y estudios más detallados de tales planetas con las tecnologías y telescopios del futuro".



Recopilar una investigación más profunda sobre el planeta recién descubierto puede no estar muy lejos. "Las observaciones con telescopios espaciales como el Hubble de la NASA y el telescopio espacial James Webb, que pronto será lanzado, podrían identificar gases en su atmósfera y revelar si el planeta tiene un disco formador de luna", agregó Gaidos.