Ciencia.-Plantean simplificar misiones a Marte rebajando requisitos ambientales

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Un informe presentado ante la División de Ciencias Planetarias de la American Astronomical Society plantea simplificar misiones a Marte reduciendo requisitos de protección ambiental del Planeta Rojo.



Actualmente, cumplir con los requisitos de protección planetaria, por ejemplo, usar técnicas de esterilización rigurosas, puede verse como algo imponente, costoso y complejo, y es posible que estas restricciones se puedan simplificar y modernizar, en algunos casos, lo que puede ayudar a hacer algunas áreas de Marte más accesible, según los responsables del informe.



Por encargo de la NASA, el Comité de Protección Planetaria del National Academies Space Studies Board se centró en las regiones de Marte que podrían no verse afectadas negativamente si las visitan naves espaciales que no estén estrictamente esterilizadas.



Para misiones que no acceden al subsuelo, tales regiones podrían incluir una porción significativa de la superficie de Marte, porque el ambiente ultravioleta es tan biocida que los organismos terrestres, en la mayoría de los casos, no es probable que sobrevivan más de uno o dos soles, o Días marcianos, determina el informe.



Para las misiones que acceden al subsuelo (hasta 1 metro), las regiones de Marte que se espera que tengan hielo de agua irregular o sin hielo debajo de la superficie también podrían ser visitadas por naves espaciales con requisitos de carga biológica más relajados, porque es probable que ese hielo irregular no conduzca a la proliferación de microorganismos terrestres.



El informe encuentra que es imperativo que cualquier misión enviada a Marte con requisitos reducidos de carga biológica permanezca a una distancia conservadora de cualquier punto de acceso subterráneo, como las aberturas de las cuevas. Además, aunque menos estrictas que los requisitos actuales, estas misiones con requisitos de carga biológica relajados aún necesitarían algún nivel de limpieza, lo que podría lograrse, por ejemplo, utilizando prácticas de limpieza aeroespaciales estándar.



"Todo el propósito de los protocolos de protección planetaria es minimizar el riesgo de contaminación dañina; esto significa minimizar el riesgo de introducción de material biológico terrestre que podría confundir los experimentos de detección de vida en el futuro. Esto es realmente importante en el caso de Marte", dijo en un comunicado Amanda Hendrix, científica del Planetary Science Institute (PSI) y copresidenta del comité.



"En Marte sabemos que es casi seguro que la superficie sea inhabitable para los microorganismos terrestres, debido al duro ambiente ultravioleta; sin embargo, las regiones del subsuelo, como las cuevas, protegidas de la radiación, podrían ser zonas habitables para la vida terrestre y/o marciana autóctona.



"El informe ayudará en la búsqueda de vida en Marte al identificar aquellas áreas en su superficie para las cuales los estándares de protección planetaria para las naves espaciales deben ser más restrictivos", dijo Hendrix. "Además, al aliviar potencialmente las cargas de protección planetaria en la exploración de otras áreas, la NASA podría permitir más misiones a Marte que nos ayuden a comprender el planeta y su entorno, incluso si estas misiones no están realizando estudios astrobiológicos".



Los hallazgos del comité se aplican específicamente a las misiones para las cuales la NASA tiene la responsabilidad de la protección planetaria. Para las misiones comerciales en las que la NASA no tiene ningún papel o conexión, el gobierno de los Estados Unidos aún necesita designar una agencia reguladora para autorizar y supervisar continuamente las actividades espaciales de acuerdo con el Tratado del Espacio Exterior, dice el informe. El estudio fue financiado por la NASA.