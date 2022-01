Bolivia/Rusia.- Bolivia niega haber llegado a un acuerdo con Rusia para la explotación del litio boliviano

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, ha negado que el Gobierno haya llegado a un acuerdo con Rusia durante su visita oficial al país euroasiático para explotar el litio boliviano, una de las mayores reservas del mundo de este metal.



"Existe algún error significativo, en nuestra reunión con el ministro ruso (Sergei Lavrov) no establecimos ningún acuerdo y menos sobre el litio", ha señalado Mayta, que ha incidido en que Bolivia "está realizando un proceso de selección de la empresa con la que iría a trabajar para la explotación del litio".



En este sentido, ha señalado que el proceso de selección "respeta todas las reglas" y se lleva a cabo "en el marco de la transparencia que corresponde", según ha recogido el diario local 'La Razón'.



La aclaración de Mayta tiene lugar después de que un diario colombiano informara de un supuesto acuerdo con Rusia para explotar el litio del departamento de Potosí. "Este titular no corresponde a la verdad, es un error, una equivocación, no existe", ha insistido el titular de Exteriores boliviano.



Mayta se reunió con Lavrov en Moscú el pasado viernes. Durante el encuentro "ambas autoridades reafirmaron la vocación de integración, complementariedad, solidaridad y de cooperación entre Bolivia y Rusia", según un comunicado del Ministerio de Exteriores de la nación andina.