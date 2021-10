Amazon promociona medidas para enfrentar problemas de suministro

Cargo is loaded into an airplane at the Amazon Air Hub in Cincinnati.

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. está promoviendo el tamaño de su operación logística para aliviar la alarma pública de que una crisis en la cadena de suministro podría afectar las compras navideñas.

El minorista en línea más grande del mundo dijo el lunes en una publicación de blog en su sitio corporativo que ha expandido su lista de conductores, almacenes y aviones para manejar una aglomeración esperada de pedidos en las próximas semanas, lo que potencialmente le da a Amazon una ventaja competitiva. La publicación también brindó mayor visibilidad al esfuerzo de la compañía para hacer llegar los productos a los compradores, en lugar de depender del Servicio Postal de Estados Unidos o United Parcel Service Inc.

John Felton, vicepresidente senior de servicios de entrega a nivel global, escribió que la compañía puede recurrir a varios cientos de miles de conductores de entrega en todo el mundo. Unos 260.000 están empleados a través del programa de la empresa de socios de servicios de entrega, respaldados por “cientos de miles” más de conductores de Amazon Flex, que realizan entregas con sus propios vehículos.

La compañía dice que ahora tiene más de 800 estaciones de entrega, instalaciones generalmente ubicadas más cerca de los compradores que los enormes centros de distribución de Amazon ubicados en las afueras de las ciudades. Bloomberg informó el año pasado que Amazon planeaba construir alrededor de 1.500 de estos centros de distribución.

Amazon dice que comenzó a traer inventario a sus almacenes desde puertos adicionales, duplicó su capacidad para procesar contenedores de envío y expandió su red de transportistas de carga marítima. Felton escribió que la rama de carga aérea de Amazon en rápida expansión tendrá más de 85 aviones “a finales de esta temporada”. Amazon también opera un grupo de más de 50.000 camiones, conducidos por contratistas, dijo la compañía el lunes.

“Nuestros equipos han estado trabajando duro durante meses, enfocándose en la planificación de la capacidad y la demanda para equilibrar las necesidades de nuestros clientes con cualquier desafío de transporte o cadena de suministro que pueda ocurrir”, escribió Felton.

Amazon, que tiene como objetivo contratar a unos 150.000 trabajadores temporales, corre el riesgo de no tener suficientes empleados para satisfacer la demanda en un mercado laboral apretado, dijo Marc Wulfraat, presidente de MWPVL International Inc., una consultora de logística.

Pero la infraestructura física de la compañía representa una gran ventaja sobre rivales más pequeños, dijo en una conferencia telefónica la semana pasada organizada por analistas con Jefferies LLC. Amazon puede almacenar inventario en almacenes que sirven como estaciones de paso de importaciones, una ventaja compartida por empresas como Walmart Inc., Target Corp., Home Depot Inc. y Best Buy Co.

“Los minoristas más grandes y poderosos saldrán de esto relativamente ilesos”, dijo Wulfraat. “Son todos los demás que dependen de la temporada navideña los que saldrán lastimados”

