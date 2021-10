Vinicius referente, Lucas Vázquez reforzado y Alaba decisivo

El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius JR durante el partido de la décima jornada de Liga que disputan FC Barcelona y el Real Madrid este domingo en el estadio Camp Nou de Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El Real Madrid conquistó el Camp Nou con el brasileño Vinicius Junior como referencia, desequilibrando siempre en un partido que reforzó la figura de Lucas Vázquez, por su marcaje a Ansu Fati y el gol que sentenciaba el clásico, el primero y con golazo para David Alaba.

Así jugó el Real Madrid el clásico ante el Barcelona en el Camp Nou (1-2):

COURTOIS (6): Apenas fue exigido por el rival, tras ver como Dest perdonaba la más clara del partido con todo para marcar en la primera parte no tuvo que realizar ninguna parada salvadora. Estuvo firme en el juego aéreo y se llevó un gran susto al sentir un fuerte dolor en la rodilla derecha en un despeje en la recta final de partido. Lo pudo acabar tocado con el deseo de que no sufra lesión. El tanto del Kun le impidió dejar la portería a cero por segundo partido consecutivo.

LUCAS VÁZQUEZ (9): Fue la sorpresa de Ancelotti en el equipo titular, elegido para medirse a Ansu Fati por delante de Dani Carvajal, sin ritmo de competición, y Nacho, que se perfilaba como el elegido tras no jugar en Kiev. Salió victorioso en defensa, se incorporó bien al ataque y cerró el partido adelantando su posición al extremo, tras la lesión de Fede Valverde, y mostrando su fe para acabar marcando el segundo tanto madridista. Le ganó por voluntad a Eric García para mandar a la red el rechace de Ter Stegen al disparo de Marco Asensio.

MILITAO (7): Mostró firmeza en el centro de la defensa, sufriendo de inicio en la salida de balón ante la presión alta del Barcelona pero sin sufrir en el marcaje de Memphis y realizando ayudas decisivas. La más brillante salvando el gol de Coutinho, rápido para reaccionar al disparo tras el recorte del brasileño. Mostró las razones por las que se ha hecho fijo como pareja de Alaba en el centro de la zaga.

ALABA (9): Ejerció el papel para el que fue fichado por el Real Madrid, líder absoluto de la defensa y sacando a relucir su potencial ofensivo en la acción del primer gol. Omnipresente en defensa, salvó una clara ocasión de Ansu Fati, y dejó una acción inolvidable en su primer clásico. Robó el balón y no dudó en lanzarse al ataque para acabar recibiendo el pase de Rodrygo y soltar un zurdazo seco cruzado, imparable para Ter Stegen, que rompió el partido.

MENDY (6): Su regreso ha devuelto el orden defensivo y el equilibrio táctico para Ancelotti. Apenas dejó subidas al ataque, mostrando la línea por la que optó el Real Madrid en el Camp Nou, y cuando lo hizo a los 55 minutos acabó jugada con un disparo de diestra centrado. Fue amonestado a diez minutos del final por retrasar el saque de banda perdiendo tiempo.

CASEMIRO (6): Comenzó algo impreciso con balón, con pérdida en fase de salida que pudo costar cara, pero fue creciendo con el paso del partido. Brilló más en labores defensivas, rápido y atento en las coberturas, firme en los duelos.

KROOS (6): Aportó criterio con el balón ante el físico del Barcelona en el centro del campo, siempre incordiado por la presión de la juventud de Gavi. Facilitó una mejor salida de balón con su acierto en el pase habitual, sin adelantar los metros ni dejar llegadas a la portería rival.

MODRIC (7): Fue el jugador de centro del campo que más se descolgó al ataque, apareciendo al espacio en zonas de peligro y generando peligro con pases de gol. En su mejor acción regaló el gol a Benzema a la hora de partido pero el delantero francés perdonó la más clara que tuvo. Dejó un gran despliegue físico a sus 35 años.

RODRYGO (7): Sus continuos desmarques pegado a banda derecha apenas encontraron balón. Cuando entró en contacto con él mostró buena visión del pase entre líneas, preciso en la asistencia de gol a Alaba. Se vació en ayudas defensivas a Lucas Vázquez, rebajando su influencia en ataque respecto al partido de Kiev que le permitió seguir en la titularidad.

Vinicius (9): Fue el gran referente ofensivo del Real Madrid. Inició el clásico recibiendo entradas de Mingueza y Dest y en cuanto encontró espacios brilló gracias a su velocidad, factor desequilibrante con su habilidad. Exigió al máximo a su marcador, se multiplicó ayudando en defensa a Mendy y fue peligro constante en fase ofensiva. Conectó con Benzema y estuvo cerca del gol pese a que no lo pudo encontrar al estar lento en la más clara que tuvo tras un fallo en la cesión de cabeza de Dest. Tuvo que ser sustituido con calambres tras un gran desgaste.

BENZEMA (7): Sin mantener su racha goleadora y perdonando una ocasión clarísima, al enganchar el balón de primera mordido y fácil para Ter Stegen, siempre muestra inteligencia en su juego. Se dejó caer de inicio a la izquierda para generar superioridad sobre Mingueza, ayudó en la presión en bloque medio y conectó siempre con sus compañeros de ataque con buenos movimientos.

VALVERDE (6): Saltó al césped en lugar de Rodrygo, como extremo en el 4-3-3 pero con un ojo en las subidas de Jordi Alba para ayudar a Lucas Vázquez. Tuvo un choque con Piqué en un salto que provocó que cayese mal y se dañase la rodilla izquierda. Lo intentó pero no pudo continuar.

MARCO ASENSIO (7): Pese a entrar al clásico en el minuto 87 cumplió con el papel que le encomendó Ancelotti. Con el Barcelona volcado buscando el empate supo aprovechar los espacios, explotar su velocidad y acariciar el segundo con el zurdazo que provocó el tanto definitivo de Lucas Vázquez.

DANI CARVAJAL (.): Reapareció en el tiempo añadido, recuperado de su última lesión muscular, para aumentar la presencia defensiva. Dejó algún despeje en el área y recuperó sensaciones perdidas.

Roberto Morales