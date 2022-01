Venezuela.- Guaidó asegura que la condena de un militar que mató a un manifestante "revela el miedo" de Maduro al TPI

20-08-2021 Juan Guaidó, dirigente opositor venezolano POLITICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL VENEZUELA CENTRO DE COMUNICACIÓN NACIONAL



El líder opositor venezolano Juan Guaidó ha señalado que la sentencia del viernes que condena a 23 años de prisión a un militar que mató a un manifestante en las protestas de 2017 "revela el miedo" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al Tribunal Penal Internacional (TPI).



"Aun cuando la pretensión del régimen es eludir la justicia internacional, es un paso más de los que enfrentamos a la dictadura en la búsqueda de justicia y paz para Venezuela", ha publicado Guaidó en Twitter.



Para Guaidó, la condena de 23 años de prisión "revela el miedo" que tiene al TPI. "Simulación de justicia no es justicia", ha subrayado, al tiempo que ha destacado "el trabajo de los familiares de las víctimas y los defensores de los derechos humanos".



El sargento de la Aviación Militar Bolivariana Arli Méndez Terán fue condenado el viernes a 23 años de prisión por el homicidio de David Vallenilla durante las protestas opositoras de 2017.



El padre del fallecido, David Vallenilla, ha reaccionado tras la condena al responsable material de la muerte. "Hay responsabilidades que van más allá de un autor material. No es hacer justicia. No es solamente condenar al autor material. Hay responsabilidades que van más allá y ellos lo saben y ahora seguramente usaran como bandera el hecho de que ya se hizo justicia por el caso de David", ha apuntado, según recoge el portal opositor Efecto Cocuyo.