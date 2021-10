Un fuerte temporal deja daños en casi un millar de casas en el sur de Brasil

La localidad más afectada fue Foz do Iguaçu, donde resultaron damnificadas 600 viviendas después de soportar vientos por encima de los 79 kilómetros por hora durante el sábado. Fotografía de archivo. EFE/Antonio Lacerda

Sao Paulo, 24 oct (EFE).- Un fuerte temporal de viento y granizo provocó daños en 938 viviendas de 8 municipios en el estado brasileño de Paraná, fronterizo con Paraguay y Argentina, informaron este domingo fuentes oficiales.

La localidad más afectada fue Foz do Iguaçu, donde resultaron damnificadas 600 viviendas después de soportar vientos por encima de los 79 kilómetros por hora durante el sábado, según el último boletín de la Defensa Civil de Paraná.

La caída de postes de electricidad y árboles dejó a miles de personas sin energía en la región y, según la Compañía Paranaense de Energía, unos 305.500 inmuebles todavía continuaban sin servicio este domingo.

El temporal, que se sintió especialmente en la zona oeste de Paraná (sur), también afectó parcialmente al funcionamiento de la hidroeléctrica Itaipú Binacional, que Brasil comparte con Paraguay.

De acuerdo con los operadores, el vendaval provocó que dejaran de funcionar líneas de transmisión de 750 kilovoltios que conectan la represa a la red nacional brasileña.

Como consecuencia, se activaron automáticamente una serie de mecanismos de seguridad por medio de los cuales se apagaron de manera temporal 5 de las 20 unidades de generación disponibles.

La situación se normalizó el mismo sábado, según señaló en una nota Itaipú, que subrayó que el temporal no generó daños materiales en las instalaciones de la hidroeléctrica.

Las autoridades brasileñas destacaron que, pese a la intensidad de los eventos, con granizos del tamaño de la palma de la mano, según imágenes publicadas en la prensa local, no se han registrado heridos ni víctimas mortales.