Turquía.- EEUU pide aclaraciones a Turquía sobre la intención de expulsar a su embajador

Sassoli describe el anuncio de Erdogan como una señal de la "deriva autoritaria" del Gobierno turco



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Departamento de Estado de EEUU está al tanto de la intención de Turquía de expulsar a su embajador, David Satterfield, por respaldar la liberación del activista opositor Osman Kavala y ha pedido aclaraciones al respecto, según han informado este domingo fuentes de la misión diplomática.



"Estamos al tanto de estas informaciones y queremos que el Ministerio de Exteriores de Turquía nos aclare la situación", se ha limitado a comentar un alto cargo diplomático a la agencia oficial de noticias rusa Sputnik, sin dar más detalles.



El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, propuso el sábado la declaración de personas no gratas y la consiguiente expulsión del país de los embajadores de una decena de países, entre ellos el norteamericano, que apoyaron públicamente la liberación de Kavala, acusado de espionaje contra el Gobierno y conspiración.



"He hablado con el ministro de Asuntos Exteriores (Mevlut Cavusoglu) y le he dicho: 'Trate de inmediato la declaración de estos diez embajadores como (propia) de personas no gratas', manifestó el presidente turco en comentarios recogidos por el 'Daily Sabah'. "El día que no conozcan ni entiendan a Turquía, se marcharán de aquí", añadió.



Kavala está acusado de intentar tumbar al Gobierno de Erdogan sirviéndose de las multitudinarias protestas de 2013 en Estambul, por lo que podría ser encarcelado en el peor de los casos a cadena perpetua. En diciembre de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falló a su favor y señaló que estaba siendo víctima de una "detención arbitraria" desde 2017.



Esta misma semana, el Ministerio de Exteriores turco convocó a estos diez embajadores -- Francia, Canadá, Finlandia, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y Estados Unidos -- que habían firmado una declaración pública por la liberación de Kavala.



"Tomando nota de los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el asunto, pedimos a Turquía que asegure su liberación urgente", rezaba la declaración conjunta que fue publicada en la cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos el lunes.



En respuesta, el vicepresidente del país, Fuat Oktay, denunció que los embajadores, "a pesar de estar obligados a respetar la independencia de los países en los que sirven, han excedido sus límites y han exigido que (los políticos) interfieran con el poder judicial".



Tras conocer las palabras de Erdogan y en una de las primeras reacciones de la Unión Europea, David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, ha descrito "la expulsión de los diez embajadores" como "una señal de la deriva autoritaria del Gobierno turco".



"No nos intimidarán. Libertad para Osman Kavala", ha añadido Sassoli en su cuenta de Twitter.