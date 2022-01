Sudán.- EEUU insiste en un gobierno civil para Sudán en medio de nuevas protestas a favor de los militares

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El enviado de Estados Unidos para el Cuerno de África, Jeffrey Feltman, ha subrayado el apoyo de Washington a una transición democrática a un Gobierno civil en Sudán durante las conversaciones con el jefe de su consejo gobernante y el primer ministro, en medio de nuevas protestas este domingo para exigir la cesión del poder completo a los militares.



El enviado ha instado a todas las partes a volver a comprometerse a trabajar juntas para implementar la declaración constitucional de Sudán, firmada después del levantamiento de 2019 que resultó en la destitución del dictador Omar al Bashir, ha hecho saber la Embajada de EEUU en Sudán a través de su cuenta de Twitter.



Feltman se reunió con el primer ministro, Abdalá Hamdok, así como con el jefe del Consejo Soberano, el general Abdelfatá al Burhan, y su adjunto, el general Mohamed Hamdan Dagalo.



En declaraciones tras la reunión con Feltman, Burhan elogió el apoyo estadounidense a la transición de Sudán a la democracia y declaró que el Ejército estaba ansioso por proteger esa transición, en comentarios recogidos por el portal de noticias Sudan Akhbar.



Al Burhan reafirmó el interés de las Fuerzas Armadas por proteger la transición a la etapa de elecciones y transición democrática, y reiteró las garantías de que ninguna formación podrá obstaculizar la celebración de las elecciones.



"El Gobierno ejecutivo no puede ser monopolizado por ciertos partidos que no representan a todas las sectas del pueblo", ha declarado Al Burhan, en referencia a la división reinante en los movimientos civiles sudaneses que impulsaron las protestas de 2019, germen de la caída del dictador Al Bashir.



Mientras tanto, decenas de personas han vuelto a salir a las calles este domingo para exigir que los militares asuman por completo el poder ante la desilusión provocada por los grupos civiles representados por las Fuerzas para la Libertad y el Cambio (FFC), ahora mismo afectada por las divisiones internas.



Un grupo de manifestantes han vuelto a sentarse frente al Palacio Presidencial antes de cerrar en ambas direcciones el puente de Mak Nimr, que une la capital con la periferia norte. La Policía ha tenido que recurrir a los gases lacrimógenos para dispersar a otro grupo de personas concentradas en la calle del Nilo, una de las más importantes de la capital.



De momento no se tiene constancia de víctimas mortales durante estos nuevos disturbios.