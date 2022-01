21-10-2021 Siete opciones de lectura que no te dejarán indiferente. MADRID, 24 (CHANCE) La llegada del Día de los Santos está muy cerca y son muchas las personas que ya han organizado algún plan en familia o con sus amigos para disfrutar y desconectar de la rutina que a veces nos ahoga. Otras, sin embargo, prefieren descansar y exprimir al máximo un buen libro para sumergirse en una experiencia personal que nos haga viajar sin movernos de casa. Si eres una de esas, muy atento a estas recomendaciones que te vamos a hacer para el próximo puente. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EDITORIAL PLANETA



La llegada del Día de los Santos está muy cerca y son muchas las personas que ya han organizado algún plan en familia o con sus amigos para disfrutar y desconectar de la rutina que a veces nos ahoga. Otras, sin embargo, prefieren descansar y exprimir al máximo un buen libro para sumergirse en una experiencia personal que nos haga viajar sin movernos de casa. Si eres una de esas, muy atento a estas recomendaciones que te vamos a hacer para el próximo puente.



Siete libros que nos aportarán entretenimiento, pero sobretodo cultura. Un viaje en el tiempo a aquellas maravillosas épocas que tenemos en el recuerdo y que volveremos a vivir con cada una de esas lecturas. Para ello, os presentamos siete opciones que sabemos que te van a gustar y que no podrás vivir sin ellas.



MARADONA, EL PIBE, EL REBELDE, EL DIOS de Guillem Balagué



Maradona consiguió convertirse en leyenda del fútbol, pero también de la vida. Guillem nos ofrece una mirada retrospectiva para comprender esta fascinación y la complejidad de uno de los futbolistas más míticos de todos los tiempos que murió convertido en la sombra de sí mismo, una sombra gigantesca que permanecerá con nosotros.



En sus páginas encontraremos el recorrido del jugador, desde sus orígenes hasta el día que dejó el balón en un homenaje inolvidable en la Bombonera. Se trata sin duda de una crónica de hazañas y anécdotas épicas, paradojas y errores, de contradicciones y rebeliones que detallan rozando la perfección del mito.



LADY GAGA Born Her Way, de Laura Floris



¿Quién no es fan absoluto de Lady Gaga? Laura Floris nos describe la vida de la cantante a través de ilustraciones digitales que detallan a la perfección su personalidad, con unos colores intensos que no dejan indiferente al lector. Una biografía ilustrada hecha por una auténtica fan de Lady Gaga para todos aquellos seguidores de la noeyorkina.



Estamos completamente seguros de que tú también querrás sumergirte en el retrato de la artista más galardonada e influyente de las últimas décadas con este libro que, además de detallar su historia, sus inicios... también nos aportan ilustraciones que nos harán viajar en sus canciones. Toda una experiencia inolvidable la que ha conseguido Laura Floris con sus ilustraciones digitales.



YO TAMBIÉN LEÍA Super Pop, de Javier Adrados y Ana Rius



¿Quién no se acuerda de la revista Súper Pop? La revista que despertó el fenómeno fan en la España de los 70, nacida en la democracia, que permitió a los jóvenes españoles acceder a una cultura pop que llevaba décadas instalada en otros países europeos.



Camilo Sesto, Hombres G, Cómplices, Miguel Bosé, Pecos, Mecano, Michael Jackson... los nombres que arrasaban durante los años ochenta y los noventa, todo ese pop nacional e internacional que pasó jueves a jueves por las páginas de esta tan sonada revista desde 1977 hasta 2011.



Javier Adrados y Ana Rius nos cuentan al detalle la impronta de esta manifestación cultural y los secretos que contaban cada uno de los artistas que pasaban por allí. Se trata por tanto de un auténtico homenaje a los fans de los 80, un libro que cuneta con su propia banda sonora 'Yo también bailaba con Súper pop 2' (Sony Music), un doble CD que reúne 38 canciones que arrasaron en estos años y que quedaron para siempre en la memoria de más de una generación.



YO TAMPOCO GANÉ EUROVISIÓN, de Javier Adrados y Patricia Godes



Cualquier seguidor de Eurovisión sabe que este Festival es mucho más que un evento musical y un encuentro entre los países europeos. La victoria eurovisiva ha supuesto una fuente inagotable de sorpresas y decepciones en todas las ediciones celebradas desde 1956. Solo dos mujeres, Massiel y Salomé, consiguieron traer a casa el preciado trofeo como representantes de Televisión Española en 1968 y 1969.



El libro trata de todos aquellos que no han ganado Eurovisión. Grandes artistas, jóvenes valores o perfectos desconocidos: cantantes y compositores que han creado canciones a veces más emocionantes, divertidas y memorables que las que triunfaron.



No ganaron Eurovisión, pero vivieron una experiencia apasionante durante una noche, ya que un continente entero permaneció delante del televisor atento a sus actuaciones* ¿quieres saber quiénes fueron? ¿Por qué participaron? ¿Cómo vivieron el festival? Ahora que han pasado los años, estos artistas se permiten mirar atrás, ellos mismos lo cuentan en este libro.



AMARILLO, VIAJE EMOCIONAL A TRAVÉS DE LOS SIMPSON, de Ricardo Cavolo



Los Simpson, la serie de dibujos animados por excelencia, se ha convertido en toda una lengua con su propia gramática y abecedario. Ricardo Cavolo, fan absoluto de dicha serie, sabe muy bien que todas las situaciones de la vida pueden explicarse a través de sus personajes y en este libro recurre a ellos para desplegar un fantástico mapa de emociones. Todo aquello que nos conmueve está aquí, expresado en un idioma universal, el amarillo.



LOLA FLORES, EL ARTE DE VIVIR, de Sete González



Se trata sin duda de la biografía ilustrada oficial de un personaje icónico de la cultura española, la gran Lola Flores. Su arte fue prematuro, ya que a los cuatro años ya levantaba aplausos y olés de los clientes mientras zapateaba en la barra del tabanco que regentaba su padre, durante los dieciséis en el teatro y un año más tarde en el cine.



La artista sigue en nuestros corazones, sobretodo en el de Sete González que traza en este libro un entusiasta homenaje a su talento para el arte y para la vida, un tributo rebosante de temperamento, de desparpajo, de alegría, como la misma Faraona.



La mejor mamá del MUNDO, de Sébastian Perez y Benjamin Lacombe



Y por último y no menos importante un libro que presenta 17 retratos de madres del reino animal. Entre ellas, ¿quién puede ser la mejor mamá del mundo? En este tierno inventario de maternidades, a través del mundo animal y sus infinitas variantes, Sébastian Perez juega con la poesía y el humor en los diferentes registros del amor maternal. Mientras que Benjamin Lacombe muestra toda la magnitud de su talento en magníficas ilustraciones que dejan traslucir el inquebrantable vínculo materno.