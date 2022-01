Shaila Dúrcal habla de los escritos que dejó su madre

20-10-2021 SHAILA DÚRCAL. MADRID, 24 (CHANCE) Hace unos meses Shaila Dúrcal se sentaba en el plató de 'Sábado Deluxe' para hablar de su vuelta a España y de cómo se había enfrentado a sus problemas con la alimentación. La hija de Rocío Dúrcal reaparecía y también confirmaba la existencia de unos escritos que dejó su madre en los que hablaba de su vida y sus experiencias. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Hace unos meses Shaila Dúrcal se sentaba en el plató de 'Sábado Deluxe' para hablar de su vuelta a España y de cómo se había enfrentado a sus problemas con la alimentación. La hija de Rocío Dúrcal reaparecía y también confirmaba la existencia de unos escritos que dejó su madre en los que hablaba de su vida y sus experiencias.



Hemos hablado con la cantante y nos ha asegurado que algún día harán algo con ellos: "Siempre lo hemos compartido, mi madre también compartía que le gustaba escribir cositas, una vez enseñé un escrito que había de mamá. Nos gusta compartirlo con vosotros siempre, quién sabe, de ahí a hacer algo tenemos ideas, estamos creando cosas y nos gustaría poder compartirlo con sus fans y la gente que ha estado ahí siempre apoyando".



También nos ha confesado que de momento, no tiene ganas de ser mamá: "No ha sido algo que me haya llamado la atención, he tenido la gran fortuna de tener a Aitana y poder criarla como su madre, me considera su segunda madre y es algo muy bonito el vínculo que tenemos las dos. Soy mamá muy de todos los niños. Me encanta ser tía consentidora y luego con papá y mamá".



Sobre si se quedará para siempre en España, reconoce: "Siempre digo soy nómada del viento, ahora mismo estoy feliz en mi tierra, estoy con mi familia, con vosotros, estoy reiniciando nuevas cosas aquí en mi tierra, a punto da lanzar nuevo sencillo en noviembre, muchas cosas en puertas y muy contenta, feliz de estar aquí. Luego ya veremos".



Si tiene que hablar de lo que más echa de menos de sus padres, comenta: "Compartir los momentos más personales, tener una conversación con mi madre de mujer a mujer ahora que soy más mayor y que pudiera entender las cosas de otra manera. Esas cositas pequeñas, grandes, esos momentos, pero bueno, los tenemos siempre con nosotras en todo lo que hacemos".