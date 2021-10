Sainz: "El undercut a Ricciardo estaría hecho con un pit stop bueno"

El español Carlos Sainz (Ferrari) participa en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en el Circuito de las Américas en Austin, Texas (EE.UU.), este 24 de octubre de 2021. EFE/EPA/Darron Cummings/Pool

Deportes, 24 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari) lamentó una nueva mala parada de su equipo en boxes que le impidió adelantar al australiano Daniel Ricciardo (McLaren) en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, una carrera en la que acabó cediendo la sexta plaza en los últimos metros al finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).

El madrileño reconoció que fue "una mala carrera" en el Circuito de las Américas, donde tuvo que salir con neumáticos blandos (el resto salvo Tsunoda, lo hicieron con medios).

"Tenía que salir al ataque desde el blando, me he tenido que defender de los McLaren, luego hubo un mal entendido con ellos, no iba a dejar pasar a los dos, fue un poco confuso, luego le pude adelantar (a Norris), hice durar el blando bastante, igual que el medio, y por otro mal pit stop no pude hacerle un undercut a Ricciardo", comentó en Dazn.

Sobre la maniobra con Ricciardo, indicó que el australiano le sacó a propósito, pero no le dio más importancia a una jugada por la que el australiano le pidió disculpas en el box.

"Es algo que vemos mucho, yo se lo hago a los demás de vez en cuando, y está permitido aunque un poco al límite de la legalidad", señaló.

Sainz lamentó que la "mala" parada en boxes impidiera adelantar a Ricciardo porque esa pasada "estaría prácticamente hecha con un buen" paso por boxes.

"Ya son dos o tres muy seguidos, pero es lo que hay", dijo, con resignación, el piloto de Ferrari.