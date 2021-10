Rossi: "Ha sido un día bueno y muy emocionante"

EFE/EPA/DORNA PRESS OFFICE/DIEGO SPERANI

Misano Adriático (Italia), 24 oct (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) concluyó décimo su última carrera como piloto en territorio italiano y por ello destacó que "ha sido una buena manera de decir adiós a la afición".

"Hubo una atmósfera fantástica, con muchos aficionados, un día soleado... y estoy contento, ha sido un día bueno y muy emocionante", añadió.

Metido en analizar la carrera de "Pecco", que no pudo prolongar la pelea por el título con Quartararo, Rossi señaló: "para mí el neumático duro delantero era muy peligroso hoy; he tratado de decírselo a Pecco, pero al final lo ha puesto".

"En la última parte de la carrera la temperatura ha bajado, hacía menos sol y menos temperatura y el neumático duro delantero es así, cuando baja la temperatura puedes caer sin hacer nada y es una pena, porque Pecco era el más rápido hoy, podía ganar y podía mantener abierto el campeonato", explicó Rossi, quien aclaró:"yo he corrido con el medio delantero y ha ido muy bien".

"Misano es mi circuito, mi Gran Premio. Está a diez kilómetros de casa y tengo mucha suerte de tener un circuito así cerca, porque no es lo normal, y corremos aquí desde 2007, no en toda mi carrera, pero he podido ganar tres veces y la última, en 2014, fue muy especial", recuerda el piloto italiano.

"La gente recuerda mucho eso, todas las buenas carreras, las buenas peleas y esos momentos, al igual que el de hoy", afirma.

El francés Fabio Quartararo le sustituyó esta temporada en el equipo oficial y Valentino Rossi reconoció: "sinceramente, creo que fue una decisión correcta subir a Quartararo al equipo oficial", y agregó sonriendo que "quizás no fue una buena opción no tenerme a mí en el equipo oficial para el último año".

"Quartararo merece el campeonato, ha ido muy rápido, no ha cometido errores y se lo merece. Estoy muy contento por él y por Yamaha", insistió.

"El año que viene el equipo Quartararo-Morbidelli será uno de los más fuertes. Quartararo ya es muy fuerte, pero también Morbidelli ha demostrado que puede ganar y será bonito, porque se empujarán el uno al otro para mejorar y Lin Jarvis -director del equipo- tendrá trabajo, porque Yamaha siempre trata de tener dos pilotos fuertes y pienso que los tiene", recalca sin dudar Rossi.

En cuanto a su pupilo "Pecco" Bagnaia, el nueve veces campeón italiano ha asegurado que "ha hecho una gran temporada"."Estoy un poco enfadado con él, porque con el neumático medio delantero hubiese ganado, era el más rápido y tenía una gran oportunidad de mantener el campeonato abierto también para Portimao".

De su última carrera en Italia dijo que intentó "disfrutar, pero también hacerlo bien y dar mi máximo para conseguir un buen resultado". "Estoy muy contento, especialmente por esto; ha sido una gran emoción después de cruzar meta, me he divertido mucho".