Racing de Lens consigue los tres puntos en casa tras pasar por encima de FC Metz (4-1)

Lens firmó una actuación sobresaliente tras golear a Metz durante el encuentro disputado en el Stade Bollaert-Delelis este domingo, el cual finalizó con un marcador de 4-1. Racing de Lens llegó con el ánimo de retornar al camino de la victoria tras perder el último partido frente a Montpellier por un marcador de 1-0. Respecto al equipo visitante, FC Metz cayó derrotado por 3-0 en el último partido que disputó frente a Stade Rennes. Con este marcador, el conjunto de Lens es segundo, mientras que FC Metz es decimonoveno tras la finalización del encuentro.

El encuentro arrancó de manera favorable para el equipo de Lens, que dio el pistoletazo de salida en el Stade Bollaert-Delelis gracias a un tanto de Wesley Said a los 14 minutos. Pero posteriormente el conjunto metzino logró el empate gracias al gol de Nicolas de Preville en el minuto 33. No obstante, Racing de Lens en el minuto 37 adelantó a su equipo con otro gol de Wesley Said, que lograba de esta manera un doblete. Tras esto, el primer periodo acabó con un resultado de 2-1.

En el segundo tiempo llegó el gol para el conjunto local, que aumentó su cuenta goleadora con respecto a su rival con un tanto de Ignatius Kpene Ganago en el minuto 83. Tras una nueva jugada aumentó el marcador de Racing de Lens, que aumentó distancias poniendo el 4-1 a través de un gol de Przemyslaw Frankowski cerca de la conclusión, en el 90, finalizando el partido con un marcador definitivo de 4-1.

En el capítulo de los cambios, Lens de Franck Haise relevó a Gael Kakuta, Yannick Cahuzac, Ignatius Kpene Ganago y Corentin Jean por Wesley Said, Florian Sotoca, Arnaud Kalimuendo e Ignatius Kpene Ganago, mientras que el técnico de Metz, Frederic Antonetti, ordenó la entrada de Pape Matar Sarr, Amadou Mbengue, Opa Nguette y Marc-Aurele Caillard para suplir a Vincent Pajot, Kevin N`Doram, Nicolas de Preville y Alexandre Oukidja.

El colegiado amonestó con tarjeta amarilla a Jean-Louis Leca e Ignatius Kpene Ganago por parte del equipo local y a Vincent Pajot, Habib Maiga y Kevin N`Doram por parte del equipo metzino.

Con esta brillante exhibición Racing de Lens asciende hasta los 21 puntos en la Ligue 1 y se queda en el segundo puesto de la clasificación. Por su parte, FC Metz se mantiene con seis puntos con los que llegaba a esta undécima jornada.

En la siguiente jornada Racing de Lens jugará contra Olympique Lyon fuera de casa y FC Metz disputará su partido contra AS Saint Etienne en casa.