O.Próximo.- Israel adelantará la aprobación para construir más de 1.300 viviendas en Cisjordania

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El ministro de Construcción de Israel, Zeev Elkin, ha anunciado este domingo el comienzo del procedimiento para adelantar la aprobación de la construcción de más de 1.300 viviendas en asentamientos de Cisjordania.



El anuncio incluye 729 unidades en Ariel, 346 unidades en Beit El, 102 en Elkana, 96 unidades en Geva Binyamin, 57 unidades en Emanuel, 22 unidades en Karnei Shomron y una unidad en Beitar Illit, informa el 'Jerusalem Post'.



"Como prometimos, cumplimos", ha declarado Elkin. "Fortalecer y expandir el asentamiento judío en Judea y Samaria es algo necesario y muy importante en la visión de la empresa sionista", ha añadido el ministro, empleando la denominación que el Gobierno israelí usa para describir lo que Naciones Unidas y la UE describen como territorios ocupados en Cisjordania.



El diputado del partido de izquierda Meretz Mossi Rai ha lamentado este anuncio, procedente de un gobierno que se encuentra "diez grados a la derecha del anterior Gobierno" de Benjamin Netanyahu.



También la ONG Paz Ahora ha expresado su oposición a las licitaciones, al asegurar que "una vez más se ha demostrado que este no es un gobierno de cambio, sino un gobierno de derecha con esteroides". "El compromiso con un statu quo político resultó ser un lavado de palabras en el camino hacia la política de anexión de Netanyahu", ha lamentado la organización.



Este anuncio tiene lugar después de que los medios hebreos informaran la semana pasada de otro avance en la construcción de 3.000 viviendas de asentamientos y 1.300 viviendas palestinas en el Área C de Cisjordania.



Este último plan iba a ser aprobado hace dos meses, pero fue detenido por la Administración Civil, informa 'The Times of Israel', y se trata del primer avance a gran escala de los planes de vivienda de los colonos desde que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, asumió el cargo.



El Área C representa alrededor del 60 por ciento de Cisjordania y está totalmente bajo el control administrativo y de seguridad israelí. Israel rara vez aprueba la construcción palestina en el Área C y la inmensa mayoría de las solicitudes son denegadas.



Estados Unidos ya había expresado su malestar ante ese plan. "Creemos que es fundamental que Israel y la Autoridad Palestina se abstengan de adoptar medidas unilaterales, y esto incluye la actividad de asentamientos, así como la legalización retroactiva de los asentamientos avanzados", explicó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.