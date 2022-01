Olga Moreno prepara la primera comida familiar tras la publicación de su separación de Antonio David Flores

24-10-2021 Olga Moreno mantiene el silencio sobre su separación, pero también la unión de su familia para la que preparó una comida de fin de semana. SOCIEDAD @OLEYAMENBYOLGAMORENO



MADRID, 24 (CHANCE)



La ley del silencio impera en la familia Flores/Moreno desde que el pasado miércoles la revista 'Lecturas' publicara, para sorpresa de todos, la separación entre Antonio David Flores y Olga Moreno tras más de dos décadas de relación.



Ni la ganadora de 'Supervivientes 2021' ni su marido, o ya ex marido, se han pronunciado al respecto. Ambos continúan con sus vidas como si nada hubiera pasado. El ex Guardia Civil se mantiene inmerso en sus asuntos judiciales dejándose ver junto a su abogado, Iván Hernández, en todo momento mientras que Olga cuida de su negocio y se entrega a los quehaceres diarios.



Ayer sábado, la empresaria, tras realizar la visita de rigor a su tienda de ropa y chequear que todo estuviera en orden, puso rumbo firme al mercado. En él adquirió carne, frutas y varios productos delicatessen para elaborar y acompañar la comida familiar que tendría lugar más tarde en su domicilio y a la que no faltaría Rocío Flores.



Lejos de pronunciarse verbalmente acerca de su situación sentimental, Olga está dejando claro con sus acciones que, separación matrimonial al margen, siguen siendo una familia unida.