La jefa sanitaria rusa urge a los rusos a vacunarse durante las vacaciones pagadas

Un centro de vacunación en Moscú, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Moscú, 24 oct (EFE).- La jefa sanitaria rusa, Anna Popova, urgió hoy a los rusos a vacunarse durante la semana de vacaciones retribuidas impuesta por el presidente ruso, Vladímir Putin, para frenar la nueva ola de contagios de coronavirus que supera los 35.000 casos diarios.

"Hay que aprovechar esos siete días para vacunarse. Es la única forma de frenar la propagación (del virus). No hay otra", dijo en la televisión pública.

Popova subrayó que "es el primer caso en la historia de la humanidad cuando una pandemia puede ser frenada, ya que existe una vacuna".

"Por supuesto, estos días hay que pasarlos en casa con la familia ¡Casa, casa, casa! Pero para recibir bien el Año Nuevo, debemos cuidar de nuestra salud. El principal objetivo es reducir el número de contagios", señaló.

Aseguró que el virus puede ser nuevo, pero "se comporta como sus antecesores, sean virus o bacterias. Por eso es un virus. Ha venido, es contagioso, es peligroso y es imprevisible".

Tras reconocer que la situación epidémica es grave, Putin impuso esta semana vacaciones pagadas a partir del 30 de octubre -en Moscú comenzarán dos días antes-, aunque las regiones más afectadas echaron el cierre el sábado y otras lo harán el lunes.

En la capital cerrarán las escuelas ya a partir del lunes, mientras los mayores de 60 años no podrán salir de casa hasta febrero.

Sólo un tercio de los rusos se ha vacunado hasta ahora con la pauta completa, lo que provocó la "perplejidad" del presidente ruso, Vladímir Putin, quien criticó el hecho de que personas con educación superior aún se nieguen a vacunarse.

Para animar a los rusos a inocularse, aseguró que muchos europeos viajan a Moscú para vacunarse con Sputnik V al considerarlo un preparado muy eficaz contra la covid-19, aunque aún no ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde mediados de octubre en Rusia mueren más de un millar de personas diarias debido al coronavirus. En las últimas 24 horas fallecieron 1.072 rusos, a lo que hay que sumar otros 35.660 positivos.

Denis Protsenko, director del Hospital 40 de Moscú y el más famoso médico del país en la vanguardia de la guerra contra el coronavirus, denunció que los rusos que se oponen a vacunarse han hecho mucho daño a la lucha contra la pandemia.

El Ministerio de Sanidad de Rusia autorizó a última hora del viernes la posibilidad de vacunarse simultáneamente contra la covid-19 y contra la gripe, ya que recientes investigaciones demostraron que dicha práctica no reduce su potencial inmunológico.