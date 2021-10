Koeman: "Hemos demostrado que no somos inferiores al Madrid"

El entrenador del FC Barcelona Ronald Koeman durante el partido de la décima jornada de Liga que disputan FC Barcelona y el Real Madrid este domingo en el estadio Camp Nou de Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta

Barcelona, 24 oct (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, consideró que su equipo demostró "que no es inferior al Real Madrid" a pesar de caer por 1-2 ante los blancos en el Clásico de LaLiga Santander disputado este domingo en el Camp Nou.

"Estuvimos bien en la primera parte, controlamos el partido y tuvimos una oportunidad muy grande de ponernos por delante en el marcador (la que tuvo Dest en el primer tiempo). Pero ha sido al contrario, y en la segunda parte el Madrid ha podido hacer su juego, esperando y defendiendo", analizó Koeman en rueda de prensa.

Así, admitió estar "decepcionado con el resultado", pero no por lo que hizo su equipo. "Es una lástima porque tuvimos las oportunidades para ponernos por delante", insistió.

Además, dijo que "perder un clásico siempre significa más que tres puntos". Pero, según el técnico neerlandés, "no hay tiempo de bajar los brazos, porque el miércoles hay otro partido (ante el Rayo Vallecano)".

"Se puede estar triste hoy, pero a partir de mañana hay que preparar el próximo partido", sentenció.

Respecto a la dificultad del Barça para ganar los grandes partidos últimamente, Koeman admitió que al conjunto azulgrana "se le tiene que exigir ser grande ante los grandes equipos" y que "cada vez se está más cerca" de conseguirlo.

Sobre el bajo rendimiento de Ansu Fati en el clásico y el cambio después de una jugada en la que se pudo hacer daño, Koeman no quiso ser alarmista: "Fue difícil para Ansu crear más, porque ellos defendieron bien. Las pequeñas molestias creo que no son en la rodilla ni es algo grave. Ha jugado 70 minutos y le tocaba descansar para poder estar listo el miércoles".