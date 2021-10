Hamilton: "Lo he dado absolutamente todo"

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) participa en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en el Circuito de las Américas en Austin, Texas (EE.UU.), este 24 de octubre de 2021. EFE/EPA/Darron Cummings/Pool

Redacción Deportes, 24 oct (EFE).- El británico Lewis Hamilton (Mercedes) reconoció que lo dio "todo" para intentar ganar al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, pero no pudo conseguirlo.

"He salido bien, lo he dado todo absolutamente, pero no podíamos pedir más", comentó en la señal internacional tras la carrera.

El británico, que adelantó a Verstappen en la primera curva, se vio superado por el neerlandés cuando este adelantó su parada por boxes y, aunque no dejó de luchar hasta el final, no pudo conseguir alcanzarle.

"Gracias a mi equipo por las grandes paradas que han hecho, un gran trabajo, y por los aficionados", declaró.

Como mal menor, logró el bonus por la vuelta rápida y se queda a doce puntos de Verstappen en la clasificación del Mundial.