Fútbol/Primera.- Crónica del Atlético de Madrid - Real Sociedad, 2-2

Suárez rescata un punto ante una Real Sociedad aún líder



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid y la Real Sociedad han firmado este domingo unas intensas tablas (2-2) en el Wanda Metropolitano en la jornada 10 de una LaLiga Santander que sigue liderando en solitario el equipo donostiarra, que dejó escapar un 0-2 inicial ante el poderío de Luis Suárez.



El delantero uruguayo del Atlético, abonado a las remontadas, rescató a su equipo y permitió salvar un punto a los de Diego Simeone. El Atlético pudo ir más allá y remontar del todo, pero la Real Sociedad resistió, pudo también irse con el premio gordo pero, al final, hubo reparto de puntos en un duelo precioso que tuvo de todo.



La Real Sociedad tiró, ante la ausencia de Mikel Oyarzabal, de su conexión escandinava con el sueco Alexander Isak y el noruego Alexander Sorloth. Y 'los Alex' marcaron en el arranque de ambas partes para hacer soñar alto a los de Imanol Alguacil.



Con un acierto increíble, con un juego a la contra letal, la Real Sociedad cogió esa bonita ventaja pero no contaba con la garra de un Luis Suárez que, con un doblete, empató de nuevo para hacer enloquecer al Wanda en busca de una victoria que no llegó, pese a encerrar a los 'txuri-urdin' en su área en los minutos finales.



Sigue líder la Real Sociedad, con un punto más que el Real Madrid y Sevilla FC y tres puntos más que el Atlético de Madrid. Eso sí, la Real tiene un partido jugado más que todos ellos, y este liderato fruto de un empate puede durar poco, hasta que puedan recuperar sus partidos aplazados madrileños y sevillanos.



Empezó bien la Real Sociedad, con una contra de libro en el minuto 7. La pizarra se trabaja en Zubieta, todo se tiene claro en el equipo de Imanol. Y la Real Sociedad, que buscaba el liderato en solitario, combinó al primer toque y en una jugada de billar Isak asistió a Sorloth para que este, engañando a Oblak, marcara a placer.



La conexión escandinava fue letal para los 'colchoneros'. Oblak le birló el 2-0 a Isak en el minuto 14, pero no pudo frenarle al regreso de los vestuarios. Era el 48' cuando, el sueco, de falta directa que botó enfrente del portero esloveno, hizo que Oblak no evitara el 0-2 provisional.



Parecía clara la derrota, pero el Atlético de Madrid no se rinde. 'Ganar, ganar y ganar' es su lema, lo sigue siendo, aunque esta vez la garra se quedara en el empate. Lo firmó Luis Suárez, el mejor de los 'colchoneros' y no sólo por los goles, también por su actitud y por tirar del carro.



Tras una buena jugada de Carrasco, que entró al descanso y fue una de las piezas que movió Simeone, llegó en el 61' el primer gol de Luis Suárez, en un centro de Joao Félix desde la banda izquierda, muy preciso, que convirtió el uruguayo en el 1-2 de cabezazo imparable para Remiro.



Y, en un penalti muy discutido por la Real Sociedad pero que el VAR pitó, Suárez se anotó el doblete transformando el penalti cometido por Merino sobre el 'charrúa'. Un tanto que permitía al Atlético de Madrid igualar el 0-2 inicial, y hacer explotar de euforia las pobladas gradas del Wanda Metropolitano, que no tuvo un final de fiesta soñado pese a pedir otro penalti, en el descuento, que pudo haber cambiado todo.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 2 - REAL SOCIEDAD, 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso (Herrera, min.73), Lodi (Kondogbia, min.58); De Paul (Correa, min.58), Koke, Lemar (Carrasco, descanso); Griezmann (Cunha, min.73), Suárez y Joao Félix.



REAL SOCIEDAD: Remiro; Elustondo, Le Normand, Zubeldia; Zaldúa (Pacheco, min.63), Guevara (Januzaj, min.88), Merino, Gorosabel; Silva (Portu, min.63); Sorloth (Lobete, min.88) e Isak (Turrientes, min.63).



--GOLES.



0-1. Min.7, Sorloth.



0-2. Min.48, Isak.



1-2. Min.61, Suárez.



2-2. Min.77, Suárez.



--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz). Amonestó a Felipe (min.31) en el Atlético de Madrid y a Zaldúa (min.41), Elustondo (min.68), Merino (min.76) en la Real Sociedad.



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.