Fútbol/Premier.- (Crónica) El Liverpool arrebata el sueño al United de una 'manotada' en Old Trafford

El West Ham tumba al Tottenham en el derbi londinense y llega a la zona 'Champions'



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Liverpool ha arrebatado el sueño al Manchester United en 'Old Trafford' con una goleada histórica (0-5) que descuelga a los 'red devils' y deja a los de Klopp segundos a un punto del líder Chelsea, mientras que el derbi londinense se lo llevó el West Ham ante el Tottenham Hotspur (1-0).



Los 'reds' de Jürgen Klopp siguen de festín en el 'Teatro de los Sueños' de Mánchester, y con una 'manita' que hizo que los aficionados locales dejaron solos a sus diablos en su infierno se coloca segundo en la Premier League, a tocar de un Chelsea que el sábado goleó para seguir en lo más alto.



En la primera parte el resultado ya era de 0-4 y las colas, en Old Trafford, esta vez fueron para abandonar el estadio antes de tiempo, rendidos los locales ante el espectáculo del emperador Mohamed Salah, con un 'hat-trick', más los goles de Diogo Jota y de Naby Keïta, que abrió el marcador bien pronto, en el 5', a pase del egipcio.



Además, el United de un Cristiano Ronaldo al que anularon en el VAR un gol, ya con 0-5 en contra, se quedó con un jugador menos al ser expulsado por roja directo un Paul Pogba que había entrado al descanso. Pese a ello, el Liverpool no ahondó en la herida y no hubo más goles a sumar.



Mientras, en el Estadio de Londres, el West Ham se hizo con el derbi al ganar al Tottenham Hotspur con un solitario gol de Michail Antonio. El delantero, a la salida de un córner, metió la pierna ante la pasividad de Harry Kane para marcar y lograr tres puntos de oro.



Con esta victoria, los 'hammers' adelantan a sus vecnos y se colocan cuartos en la tabla de la Premier, con 17 puntos por los 15 con los que se queda los 'Spurs', que venían de ganar dos partidos pero que ven truncada su racha ante un West Ham donde destacó, en positivo, el español Pablo Fornals, cerca de abrir la lata antes de que lo hiciera su compañero.



Cerró la jornada este domingo el duelo entre Brentford y Leicester, con victoria para los 'foxes' por 1-2. Los visitantes abrieron la lata con un auténtico golazo del belga Youri Tielemans, antes del cuarto de hora y con un trallazo desde su casa.



El Brentford, apoyado por los suyos, tuvo la oportunidad de salvase gracias al gol de Zanka después del descanso, pero el Leicester volvió a apretar y James Maddison cerró el triunfo en una contra rápida armada por un Tielemans que fue el mejor de los suyos y del partido.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 9.



-Domingo.



Brentford - Leicester City 1-2.



West Ham - Tottenham 1-0.



Manchester United - Liverpool 0-5.



-Viernes.



Arsenal - Aston Villa 3-1.



-Sábado.



Chelsea - Norwich City 7-0.



Crystal Palace - Newcastle 1-1.



Everton - Watford 2-5.



Leeds United - Wolverhampton 1-1.



Southampton - Burnley 2-2.



Brighton - Manchester City 1-4.