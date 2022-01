Fútbol.- Simeone: "Ir abajo hace complejo llevar el partido como queremos"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha señalado tras el empate de su equipo ante la Real Sociedad (2-2) en el Wanda Metropolitano que les es "complejo" jugar su plan de partido cuando se ven abajo en el marcador, una situación que se ha dado varias veces esta temporada y que les obliga a ir a remolque.



"Es difícil explicarlo. Los jugadores están con ilusión, concentrados, con el entusiasmo para empezar los partidos y algún error que podemos tener nos termina condenando en todas las primeras acciones de los partidos", explicó en rueda de prensa.



Y en la segunda parte ocurrió lo mismo, que se adelantó la Real Sociedad. "Ir abajo hace complejo llevar el partido con la normalidad que queremos. Con el marcador en contra tienes que ir a buscar. Pese a esto, el equipo tiene muchas cosas, empatando los partidos, ganándolos o dejando la sensación de que se podía ganar", alegó.



"Hay que buscar la cabeza para equilibrar las situaciones y estar más fuertes en los arranques de los partidos. Una vez más, empezamos con el marcador abajo. Creo que en la primera fase del partido ellos, con su juego de salida de meta, nos complicaban y nos obligaban a presionar y no lo hicimos bien. Y se encuentran con el gol", comentó sobre este arranque de partido y el gol de Sorloth en el 7'.



Pese a ello, celebró la reacción del equipo y el doblete de Luis Suárez. "El equipo fue cogiendo fuerza con el 1-2 y llega el penalti, se pudo acabar ganando pero nos quedamos con el empate. Que de la manera en que comenzó el partido, no está mal. Pero por cómo acabó, nos gustaría acabar ganando", reconoció.



"Suárez es un jugador extraordinario, no hace falta decirlo", comentó sobre el uruguayo. "Cuando el equipo esté rondando el área, como hoy casi todo el partido, donde el problema no fue atacar, pero los goles nos lastimaron, siempre tuvo la oportunidad de marcar o asistir a un compañero para que marque", destacó.



"La evolución si están João Félix, Suárez y Griezmann será en consecuencia del equilibrio que el equipo tenga", comentó sobre la posibilidad de ir repitiendo este tridente ofensivo. "Si el equipo tiene equilibrio podrán jugar los tres porque son muy buenos. Lo primero será encontrar el equilibrio y a partir de ahí potenciar", argumentó.