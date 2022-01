Fútbol.- Piqué, sobre Bartomeu: "El triplete de 2015 nos salió más caro que nunca"

"No aceptaré retirarme siendo suplente"



El defensa del FC Barcelona Gerard Piqué ha asegurado que el triplete de 2015, que avaló la reelección de Josep Maria Bartomeu como presidente del club, les salió "más caro que nunca", y ha recordado que la pandemia de coronavirus no puede "esconder todo" lo sucedido a nivel económico en la entidad, además de confirmar que no aceptará retirarse "siendo suplente" en el equipo.



"La primera época de Laporta fue muy buena. Y creo que el triplete del 2014-15 nos salió más caro que nunca. En enero de ese año la intención de voto para Bartomeu era menos de un 1% y luego las ganó. Es una lección para los socios de que los resultados no lo son todo. Por ganar el triplete, por seis meses muy buenos en el campo... El club no solo es lo que pasa en el terreno de juego (...) La COVID da para esconder ciertas cosas, pero no para esconder todo. Es la verdad, la cruda verdad", señaló en una entrevista al diario El País.



Sobre la crisis económica de la entidad azulgrana, explicó que "el plan de choque pasa por recortar salarios", aunque también deben "invertir en traer talento". "Que no hay un duro, pues entonces hay que generarlo y buscar fórmulas creativas para lograr esos ingresos. Es un reto importante para esta directiva. Hay que invertir sí o sí. Por eso es tan importante la creación del nuevo estadio. Hay que ir creciendo", expresó.



"¿Qué persona no lucha por tener mejor salario? El populismo me mata. Todos luchamos por eso, es ley de vida. Pero no es por nuestro salario ni mucho menos. Es muy fácil de probar. Es por unos gastos de traspasos, por muchos números que se han hecho públicos, el nivel de amortizaciones... Todo te lleva a esta situación. Lo que no puedes hacer es gastar pensando que somos una máquina de hacer dinero o que somos el Banco de España. No es así. Otra cosa es que me digas que cobramos para ganar y que no hemos levantado la Champions en los últimos seis años", prosiguió.



Tras la marcha de Leo Messi, el central barcelonés aseguró que deben buscar "nuevos referentes". "El Madrid, cuando se fue Cristiano, pasó también una época en la que no le metía un gol al arcoíris", dijo. "Hay jugadores que te dan gol, otros el uno contra uno, otros que pasan al hueco, demarques... Leo lo hacía todo. Hay que encontrar muchos jugadores que te den lo que daba uno solo", expuso.



En esa búsqueda, podrían entrar en juego los jóvenes. "Son buenísimos. Gavi, Nico, Pedri, Balde, Ansu... Es una generación en la que si se hace bien, se consolida y consigue resultados, dentro de un par de años puedes volver a competir durante mucho tiempo y ser favoritos para ganar todo (...) Pienso que esta generación se parece mucho a la mía. Y no es por comparar porque eso es ponerles una presión y una responsabilidad que no les toca. Pero Pedri y Gavi tranquilamente pueden ser Iniesta y Xavi. Ellos que ganen lo que puedan y, sobre todo, que lo disfruten. Es que también están Dest, Araujo, Eric... ¡Una pasada!", afirmó.



"Lo importante es que apostemos nosotros. Hay gente que lo cree y a alguno igual le cuesta y lo dice con la boca pequeña. Pero yo estoy convencido de que al final vamos a estar arriba. En la Liga, sí. Y en Europa espero, pero hay más nivel", añadió sobre las posibilidades del equipo este curso.



Además, Piqué reiteró que se retirará en el conjunto culé. "Me retiraré en el Barça. Eso es seguro. Lo que no aceptaré es retirarme siendo suplente. A ver, si son los tres meses últimos de una temporada y me toca, pues bueno. ¿Pero un año entero en el banquillo? No, no me apetece", aseguró.



Por último, habló de su relación con los medios de comunicación y su simpatía por plataformas como Youtube o Twitch. "La mayoría vamos donde lo pasamos bien. Con los medios tradicionales todo es más rígido, te analizan cada palabra y debes andar con pies de plomo para no decir algún titular que se saque de contexto. Streamers, youtubers, es otro concepto, son charlas distendidas donde tocas otros temas. A veces sí hablas de asuntos delicados, pero se hacen de una manera más cercana, sin buscar el titular. Y por esa vía llegas a las nuevas generaciones porque consumen eso. La sociedad ha dado un salto generacional bestia", finalizó.