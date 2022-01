Fútbol.- Luis Suárez: "Sabe mal el empate, tenemos que hacernos fuertes en casa"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El delantero del Atlético de Madrid Luis Suárez ha manifestado que el empate cosechado ante la Real Sociedad (2-2) en el Wanda Metropolitano, gracias a sus dos goles y tras ir perdiendo 0-2, sabe "mal" porque cree que deberían haber ganado y hacerse fuertes como locales.



"Te sabe a mal el empate porque jugamos de local y tenemos que hacernos fuertes aquí. Pero viendo el partido, sabíamos que podíamos darle la vuelta y el equipo, con actitud, podía lograr el empaté y al final pudimos", aseguró en Movistar tras el partido.



Suárez, el 'héroe' del empate, aseguró que el plan de partido no salió. "Teníamos una idea de partido, no nos salió bastante bien pero corregimos los errores para empatar", matizó, en este sentido.



Lo cierto es que este Atlético ha tenido que remontar varios partidos y tiene ahí su punto de mejora inmediato. "Salíamos con la idea de sacar ventaja nosotros de inicio, pero se nos complicó, se nos hizo cuesta arriba y tenemos que ser autocríticos con esos primeros minutos para no volverlos a repetir", explicó.



"Nos tenemos que ir satisfechos con la sintonía con Griezmann y Joao Félix. Y le damos mucho valor a LaLiga ganada el año pasado, porque es muy complicado ganarlas", comentó el delantero uruguayo.