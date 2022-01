Fútbol.- Koeman: "Se tiene que exigir ganar pero hemos demostrado no ser inferiores"

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha negado que su equipo mereciera la derrota ante el Real Madrid (1-2), en el Clásico de este domingo en el Camp Nou, y ha lamentado no haber sido más certeros para adelantarse en el marcador y, además, cree que no fueron inferiores al rival.



"Se tiene que exigir ganar estos partidos, claro. Hemos demostrado no ser inferiores al Madrid, pero en vez de un 1-0 fue un 0-1 y esto marca muchísimo el partido. Poco a poco mejoramos y estamos más cerca de hacer un partido grande, es verdad", manifestó en rueda de prensa.



Koeman aseguró estar "decepcionado por el resultado", pero no por el juego de su equipo. "Siempre es complicado entender un resultado así porque hicimos méritos para tener otro resultado, sobre todo en la primera parte. Dependió de una ocasión muy clara el tener el 1-0 y en lugar de esto ellos marcaron el 0-1", lamentó.



"Tras el 0-1 fue complicado porque defendieron el resultado y sabíamos que su contra es muy peligrosa. Intentamos hacer nuestro juego, influye muchísimo ir por delante o por detrás y es una lástima porque tuvimos ocasiones para ponernos delante en el partido", ahondó al respecto.



Sí reconoció, el neerlandés, que perder un Clásico es "algo más" que perder tres puntos. "Lo entiendo perfectamente, pero no hay tiempo de bajar porque el miércoles hay otro partido. El campeonato es muy largo, hay que seguir mejorando para ganar partidos y recortar distancias", señaló de cara al futuro inmediato.



Por contra, no cree que el Madrid pudiera haber goleado en la segunda parte. "Goleado es muy exagerado pero es verdad que el Madrid ha tenido dos oportunidades para marcar en la segunda parte. El Madrid es muy peligroso a la contra, es su juego, y es casi imposible de controlar, a veces. Teníamos que intentar empatar, y por eso han creado más peligro en la segunda parte", se explicó.



"Ha sido complicado crear más ocasiones para Ansu Fati, que tuvo algunas, porque el Real Madrid se ha defendido bien", comentó. "Lo de Ansu creo que no es nada con su rodilla, tuvo pequeñas molestias pero no creo que sea nada grave. Ha jugado 70 minutos, que son muchos para Ansu y le toca descansar para estar el miércoles", apuntó, quitando hierro a las quejas de Ansu, por dolor, tras ser cambiado.



Por último, lamentó los pitos que hubo hacia Luuk De Jong, que entró de refresco. "Tuvimos mucho balón, pero en ataque tenemos que mejorar cosas. Hemos cambiado a Luuk de Jong a falta de 10 minutos. No me gusta que el público silbe a un jugador. Es normal que cuando vas perdiendo y quedan 10 minutos, tener alguien que vaya bien de cabeza. Hay que ayudar y apoyar", pidió.