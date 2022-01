Fútbol.- Courtois: "Es una buena victoria y otro Clásico ganado"

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)



El portero del Real Madrid Thibaut Courtois ha celebrado la victoria lograda en el Camp Nou (1-2) en el Clásico de LaLiga Santander y ha asegurado que estuvieron bien y mejor en ambas áreas para cosechar un triunfo que les sitúa líderes, además de lograr dejar al Barça sin ganar en los últimos cinco duelos directos.



"Irse ganando al descanso siempre está bien, al final tuvimos que estar más concentrados. Pero es una buena victoria, otro Clásico ganado y para seguir ahí arriba es importante", celebró en declaraciones a Movistar tras el partido.



El portero belga aseguró que con balón "siempre" estuvieron bien. "Hemos defendido bien, y el Barça no tuvo ocasiones grandes hasta el gol final. Nosotros sí tuvimos ocasiones, la definición no acompañó antes", manifestó.



"Tampoco queríamos meternos en el área, lo hicimos sólo al final para defender el resultado. Cuando vas ganando, hay que defender y no ir a lo loco arriba a por el segundo o tercero", comentó sobre el guión de partido que siguieron.



En cuanto a Vinicius Jr, aseguró que el brasileño fue vital. "Vini hace mucho daño, tiene velocidad y regate y lo hizo bien hoy, aunque no metió gol nos ayudó mucho", aportó.



Por otro lado, deseó que no sea "nada grave" las molestias en la rodilla con las que acabó el duelo tras un mal gesto al golpear el balón. "Me duele un poco al patear el balón, pero he podido seguir y espero que no sea nada grave", comentó.