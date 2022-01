Fútbol.- Busquets: "Es demasiado castigo, no merecimos perder"

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)



El jugador y capitán del FC Barcelona Sergio Busquets ha asegurado que no merecieron perder el Clásico contra el Real Madrid (1-2), este domingo en el Camp Nou, si bien ha reconocido que los blancos han sido más efectivos y han dominado mejor las áreas en el feudo blaugrana.



"Demasiado castigo para los méritos de unos y otros, pero ellos acertaron en la primera parte e hicieron contras. Nosotros tuvimos algunas ocasiones y los dos goles del final dejan todo igual", aseguró en declaraciones a Movistar tras el Clásico.



En este sentido, añadió que el Barça tuvo ocasiones que no definió. "Nosotros habíamos tenido alguna ocasión, pero no hemos hecho mal partido ni merecíamos perder, pero quien marca el primero en un partido así tiene mucho ganado y ha sido así. El que hace el primero tiene ventaja y ha sido definitivo", ahondó.



"Sabíamos que nos iban a dejar muy poco el balón, pero con Vinicius y Rodrygo tenían velocidad. Lo controlamos bastante bien, pero contra un equipo de estas características cuando no cortas una contra, o pierdes un balón, te hacen gol", lamentó el capitán blaugrana.



Busquets reconoció, también, que al Barça le faltó ir más de cara a portería. "Nos ha costado más llegar a su área y tener ocasiones claras, en el fútbol mandan las áreas y ellos estuvieron más acertados, sobre todo en la primera parte, y lo hicieron valer", insistió.



"Se nos escapan tres puntos y se abre una pequeña brecha. Lo importante es que el equipo está creciendo poco a poco, tenemos que seguir peleando porque quedan muchos puntos en juego y queda mucha Liga", comentó pensando en lo que resta de campeonato liguero, liderado ahora mismo por el Real Madrid y con el Barça a 5 puntos.