Francia prepara medidas de sanción a Londres si no obtiene licencias de pesca

París, 24 oct (EFE).- El Gobierno francés va a preparar una lista de medidas de sanción contra el Reino Unido para el caso de que no reciba de ese país antes del día 31 las licencias de pesca a las que considera que tiene derecho para faenar en las islas anglo normandas por los acuerdos del Brexit.

El secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune, indicó este domingo en una entrevista al canal France 3 que esas medidas se aplicarán "si no hemos obtenido las licencias a las que tenemos derecho" de aquí a finales de mes.

"No pedimos -subrayó- ningún favor, pedimos la aplicación del acuerdo íntegramente y no se ha conseguido" aunque en los últimos días se ha reanudado el diálogo y "hay algunas mejores, muy insuficientes".

El secretario de Estado indicó que, a instancias del primer ministro, Jean-Michel Blanquer, estos próximos días los miembros del Gobierno van a establecer la lista de las sanciones y avanzó que, por ejemplo, se limitaría el derecho que tienen los pescadores británicos a desembarcar sus capturas en puertos franceses.

El conflicto por los derechos de pesca de los franceses en las aguas de las islas anglo-normandas bajo jurisdicción británica se prolonga desde hace varios meses y ha tenido varios picos de tensión política.

A comienzos de mes, Castex reclamó "firmeza" a la Comisión Europea con Londres y advirtió de que de no conseguir sus objetivos denunciaría los acuerdos del Brexit y la cooperación bilateral, que incluye en particular los acuerdos para controlar los flujos de inmigrantes irregulares que intentan entrar en el Reino Unido desde las costas francesas.