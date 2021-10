Flores reitera el apoyo a Tagovailoa y crecen rumores sobre Watson

El miércoles, el Houston Chronicle informó que esta semana podría finalizar un intercambio entre Miami y Houston que involucre a Watson, quien enfrenta 22 demandas activas alegando agresión sexual y comportamiento inapropiado. Foto de archivo. EFE/EPA/LARRY W. SMITH

Miami (EE.UU.), 23 oct (EFE).- Brian Flores, entrenador de los Miami Dolphins, apoyó públicamente a Tua Tagovailoa, luego de que los rumores de un posible canje por el mariscal de campo de los Houston Texans, Deshaun Watson, volvieron a principios de semana.

"No me meto en rumores, Tua es nuestro mariscal de campo", dijo Flores cuando se le preguntó sobre Watson.

Agregó que "Estamos contentos con nuestra situación de mariscal de campo, lo he dicho varias veces".

El miércoles, el Houston Chronicle informó que esta semana podría finalizar un intercambio entre Miami y Houston que involucre a Watson, quien enfrenta 22 demandas activas alegando agresión sexual y comportamiento inapropiado.

El jugador solicitó un intercambio en enero antes de que se presentara la primera demanda de este tipo en su contra, y no ha jugado ni ha estado activo en ningún juego esta temporada.

Mientras que Tagovailoa, quien se perdió tres juegos por fractura de costillas, llevó a los Dolphins a su única victoria de la temporada en la Semana 1; actualmente están en una racha de cinco derrotas consecutivas.

Los rumores sobre el cambio de los Dolphins por Watson se han dado durante meses, y se informa que Miami es el destino preferido del mariscal de campo.

Sin embargo, Watson aún debe enfrentar el castigo de la NFL mientras continúan las investigaciones sobre las acusaciones sobre su comportamiento.

Houston ha dejado en claro sus intenciones de mantener a Watson al margen, pero no está claro si se le permitiría jugar esta temporada si fuera cambiado a otro equipo.