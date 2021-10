Entrentamientos con indígenas por mina dejan 19 policías heridos en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 24 oct (EFE).- El Gobierno de Guatemala informó este sábado de que 19 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos en enfrentamientos durante los últimos dos días con comunidades indígenas que se oponen al funcionamiento de una mina en el noreste del territorio.

El Gobierno que preside Alejandro Giammattei precisó en un comunicado de prensa que cuatro agentes fueron heridos "con arma de fuego" y otros 15 "resultaron gravemente" lesionados "a manos de los manifestantes", quienes portaban "piedras, machetes, bombas y otras armas de fuego".

La mina, denominada Fénix y de capital ruso, se encuentra ubicada en el departamento de Izabal, específicamente en el municipio de El Estor, unos 300 kilómetros al noreste de la Ciudad de Guatemala, donde decenas de indígenas q'eqchi' se mantienen en resistencia desde hace tres semanas.

La empresa dueña de la mina es la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma rusa Solway Investment Group.

Los miembros de la comunidad indígena se encontraban a la orilla de la carretera desde hace 21 días en un campamento improvisado con el fin de protestar contra el funcionamiento de la mina, pero en los últimos dos días han sufrido la represión de las fuerzas de seguridad, con varios heridos, incluidas mujeres y niños, sin un número específico reportado al momento.

De acuerdo al Gobierno de Giammattei, los manifestantes son "un pequeño grupo de personas que se presume no residen en la zona" y han realizado "bloqueos" de carreteras.

Por su parte, el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, manifestó este mismo sábado su preocupación por la represión policial a las comunidades indígenas y dijo que la mina funciona "ilegalmente".

"Desde 2019 la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal del país) ordenó a CGN suspender la licencia de explotación minera, por no haber realizado consulta previa", enfatizó el ombudsman.

Sin embargo, pese a la prohibición, Rodas aseguró que "el Gobierno de Guatemala", que preside Alejandro Giammattei, "resguarda camiones de CGN" para su ingreso a la mina y a la vez las fuerzas de seguridad "reprimen a la población y periodistas".

Tanto el viernes como este sábado, cientos de agentes de la Policía Nacional Civil han atacado a las comunidades indígenas en resistencia con bombas lacrimógenas, según han denunciado diversas fuentes.

El enfrentamiento del viernes dejó heridos y periodistas amenazados por algunos de los agentes, como detallaron el medio Prensa Comunitaria o políticos como el diputado de oposición Aldo Dávila, quien se encontraba en el lugar.

Los comunitarios pugnan para frenar la operación de la compañía de níquel al carecer de estudios de impacto ambiental ni autorización de operaciones al no haberse realizado una consulta popular al respecto.

El Gobierno de Giammattei, por su parte, aseveró que la suspensión de la mina está en vigencia, pero que existen "otras actividades como la planta procesadora y otros derechos mineros de la zona" que "no están relacionados con la resolución referida".