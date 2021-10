El United planea remodelar Old Trafford

El estadio Old Trafford, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Laurence Griffiths

Londres, 24 oct (EFE).- El Manchester United planea llevara cabo una remodelación de Old Trafford que aumentaría la capacidad del estadio hasta los 80.000 espectadores, según informó este domingo la BBC.

El conjunto inglés ha sido criticado en los últimos meses, a raíz de su implicación como miembro fundador en la Superliga, por leyendas como Gary Neville por lo envejecido que está el estadio.

Old Trafford, que actualmente cuenta con capacidad para unas 74.000 personas, no ha sido remodelado desde 2006. Neville llegó a decir que es un "estadio en ruinas".

Desde 2006, casi todos sus rivales en la Premier League han cambiado de estadio o modernizado el suyo. Es el caso del Manchester City, que se mudó al Etihad Stadium; el Arsenal, que se fue al Emirates Stadium, y el Tottenham, que se marchó al Tottenham Hotspur Stadium. El Liverpool, por su parte, tiene planeado aumentar la capacidad de Anfield para la campaña 2023-2024, mientras que el Chelsea ya ha tanteado una mejora de Stamford Bridge.

Las mejoras de Old Trafford estarían concentradas en la tribuna Bobby Charlton, así como en la zona de prensa y las áreas VIP. Para poder llevarlo a cabo, el club tendrá que valorar el impacto que podría tener en las líneas de tren y las casas situadas en las inmediaciones del campo.