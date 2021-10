El PLD de Kishida logrará la mayoría en elecciones de Japón, según encuestas

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

Tokio, 24 oct (EFE).- El Partido Liberal Democrático (PLD) del actual primer ministro nipón Fumio Kishida logrará de nuevo la mayoría en las elecciones a la cámara baja del parlamento de Japón que se celebrarán dentro de una semana, según los últimos sondeos.

Las encuestas realizadas por los medios nipones en la recta final de la campaña electoral apuntan a que el PLD y su socio de Gobierno, el partido budista Komeito, conseguirán al menos el 50 % de los 465 escaños que componen la cámara baja en los comicios del próximo día 31.

El partido gobernante lograría 233 asientos y el Komeito se movería en torno a la treintena, según una consulta llevada a cabo esta semana por la agencia Kyodo, que apunta así a que ambas fuerzas conservarían su dominio parlamentario aunque con menos firmeza.

En la recién terminada legislatura el PLD y el Komeito contaban con 276 y 29 escaños respectivamente.

Otra consulta del diario Nikkei concede a la coalición gobernante "una alta probabilidad" de alcanzar más del 50 % de los escaños necesarios.

Ambas encuestas dan pocas opciones de que puedan incrementarse los 110 escaños con los que contaba el bloque opositor del Partido Constitucional Democrático de Japón (CDPJ), liderado por Yukio Edano, aliado junto a otras cuatro fuerzas entre las que se encuentra el Partido Comunista de Japón.

Las dos consultas señalan no obstante que hay entre un 30 y un 20 % de votantes todavía indecisos, y muestran un avance en la intención de voto de nuevos partidos como el progresista Reiwa Shinsengumi, liderado por el actor convertido en político Taro Yamamoto, o el nacionalista Partido de la Innovación.

Otra encuesta elaborada por el diario Mainichi da también por hecho que la coalición en el poder podrá lograr al menos los 233 escaños necesarios para gobernar, aunque concluye que no está tan claro que puedan conseguir los 261, lo que se considera una "mayoría absoluta estable".

Los partidos que alcanzan esta representación pueden presidir todos los comités que componen la cámara baja del parlamento nipón y contar con mayoría en cada una de esas instancias, lo que garantiza un control sin fisuras de cada resorte del órgano legislativo más poderoso de Japón.

Si el PLD de Kishida y el Komeito no lograran alcanzar ese tipo de mayoría sería el primer revés de este tipo para la coalición desde el dominio abrumador que instauró en la cámara baja el ex primer ministro Shinzo Abe con su llegada al poder finales de 2012.