El papa pide una solución duradera para los flujos migratorios en el Mediterráneo

El Papa Francisco, durante la oración del Ángelus desde su ventana en la plaza de San Pedro, en una fotografía de archivo. EFE/ANSA/CLAUDIO PERI

Ciudad del Vaticano, 24 oct (EFE).- El papa Francisco pidió hoy que la comunidad internacional alcance un acuerdo compartido y duradero para gestionar los flujos migratorios que llegan a Europa por el mar Mediterráneo y que ponga fin a la devolución de estas personas a países no seguros.

"Transmito mi cercanía a los miles de migrantes, refugiados y otros necesitados de protección en Libia. No me olvido nunca, siento vuestros gritos y rezo por vosotros", dijo Francisco, después del rezo del Ángelus.

Condenó que "hombres, mujeres y niños son sometidos a una violencia deshumana" y por eso pidió "una vez más a la comunidad internacional que mantenga las promesas para encontrar soluciones comunes, concretas y duraderas a la gestión de flujos migratorios en Libia y en el Mediterráneo".

"Necesitamos poner fin a la devolución de migrantes a países no seguros y dar prioridad al rescate de vidas humanas en el mar, con dispositivos de salvamento y desembarco previstos, garantizar sus condiciones de vida dignas, alternativas a la detención, recorridos regulares de migrantes y solicitudes de asilo", destacó.

"Debemos sentirnos todos responsables de estos hermanos y hermanas que desde hace años son victimas de esta situación", añadió.

El barco Geo Barents, de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), se encuentra en el Mediterráneo con 296 personas a bordo, rescatadas en los últimos días, a la espera de que algún país les autorice un puerto.

Lo mismo ocurre con el buque español Aita Mari, de Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), que rescató el pasado martes a 105 migrantes.