El ministro de Economía descarta un retorno de las ayudas de la pandemia

El ministro británico de Economía, Rishi Sunak, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/NEIL HALL

Londres, 24 oct (EFE).- El ministro británico de Economía, Rishi Sunak, descartó este domingo un retorno de las ayudas económicas facilitadas durante la pandemia por considerar que la vacunación es la "mejor línea de defensa" para evitar otro confinamiento.

En declaraciones a la BBC, el ministro insistió en que el Gobierno no vislumbra la imposición de "significativas restricciones económicas" como las aplicadas en el último año.

Para hacer frente a la crisis de la covid-19, que llevó al Gobierno a imponer restricciones para contener la propagación de la covid-19, Sunak puso en marcha un programa por el que ayudaba a pagar el 80 % de los salarios de los trabajadores afectados, pero este plan finalizó a finales del pasado septiembre.

"Siempre hemos dicho que el invierno sería de desafío, (pero) el gran cambio es la vacunación, que es la primera línea de defensa y la mejor manera de protegernos este invierno", agregó.

El titular de Economía hizo esta observación a raíz de las peticiones de los científicos para que el Gobierno aplique restricciones, como el uso obligatorio de las mascarillas, para frenar el aumento de los contagios de la covid en el país.

En declaraciones también al diario "The Times", Sunak insistió en que el Gobierno no espera aplicar políticas que afecten la economía.

"Hay una serie de opciones disponibles, y esas opciones no implican confinamientos o unas restricciones económicas muy significativas", insistió.

El ministro presenta el día 27 en el Parlamento el presupuesto del Estado, en el que se espera que anuncie una serie de medidas para distintos sectores económicos así como planes para sanear las finanzas públicas tras el fuerte gasto durante la pandemia.

El presupuesto tiene como objetivo "mirar hacia el futuro para construir una economía más fuerte para los británicos. Esto implica una fuerte inversión en servicios públicos, impulsar el crecimiento económico al invertir en infraestructura, innovación y habilidades, dar a las empresas confianza y ayudar a las familias", dijo a la BBC.

Se espera que Sunak anuncie fondos para la Sanidad pública (NHS, en inglés) y para unos nuevos cursos técnicos destinados a los adolescentes de entre 16 a 19 años, que les permite estudiar en la escuela y, al mismo tiempo, hacer prácticas en empresas.