El Atlético Mineiro remonta y camina firme hacia el título de la mano de Hulk

El futbolista brasileño Hulk del Atlético Mineiro, en una fotografía de archivo. EFE/Douglas Magno/Pool

Sao Paulo, 24 oct (EFE).- El Atlético Mineiro camina con paso firme hacia el título del Campeonato Brasileño de 2021, después de remontar este domingo ante el Cuiabá (2-1) y aumentar su liderato hasta los once puntos respecto a su inmediato perseguidor, Fortaleza.

El equipo de Belo Horizonte dará un paso de gigante para proclamarse campeón si el próximo sábado derrota en el Maracaná al Flamengo, tercero en discordia, con trece puntos de desventaja sobre el líder, aunque con dos partidos menos.

El Mineiro recibía al Cuiabá, que la temporada pasada jugó en Segunda División, con la obligación de sumar los tres puntos después de la derrota del Flamengo en el clásico carioca contra el Fluminense por 3-1, en esta vigésima octava jornada de Liga.

Aunque lo que parecía que iba a ser un paseo militar empezó siendo una pesadilla.

En el segundo minuto, el defensa Nathan Silva marcó en su propia portería al retrasar el balón hacia el guardameta Everson, que no consiguió controlarlo y vio como se coló manso en su portería.

El cuadro de Alexi Stival 'Cuca' reaccionó rápido y prácticamente en la siguiente jugada devolvió la igualdad al marcador por medio de Hulk, que finalizó una jugada ensayada a la salida de un córner.

El delantero brasileño lucha a sus 35 años por ser el mejor jugador de la temporada: 11 goles en Liga, 5 en la Copa de Brasil y 7 en la Copa Libertadores, donde el Mineiro cayó en las semifinales ante el vigente campeón, el Palmeiras.

El conjunto visitante lo siguió intentando y puso a prueba a Everson en un par de ocasiones, pero fue el líder el que demostró una mayor efectividad.

El volante Jair fue el encargado de culminar la remontada al cabecear un centro de Guilherme Arana, el exjugador del Sevilla que ha vuelto a relucir en este 2021.

Hulk de nuevo balanceó las redes al inicio del segundo tiempo, pero el que hubiera sido su segundo tanto fue anulado por mano en el control.

El atacante dio una lección de garra y entrega hasta que fue sustituido en el minuto 77 por el hispano-brasileño Diego Costa.

La victoria deja al Mineiro al frente de la clasificación con 59 puntos, once por encima del Fortaleza, que el sábado le arrebató la segunda plaza al Flamengo tras vencer por 3-0 al Athletico Paranaense y aprovecharse del tropiezo del "más querido de Brasil".

El conjunto de Río de Janeiro, campeón de las dos últimas ediciones del Campeonato Brasileño, claudicó ante su rival de patio y dio señales preocupantes de cara a la final de la Copa Libertadores.

El técnico Renato Gaúcho empieza a sentir la presión de la afición y la prensa, cada vez más descontenta con el juego horizontal y parsimonioso del 'Fla', que, por otro lado, sufre una plaga de lesiones.

En la derrota contra el 'Flu' no estuvieron sus tres hombres ofensivos de referencia: Gabriel 'Barbosa' Gabigol, Bruno Henrique y Giorgian de Arrascaeta, todos ellos lesionados.

Otro entrenador en dificultades es Sylvinho, que este domingo vio como su Corinthians dejaba escapar una importante victoria en casa del Internacional de Porto Alegre.

La escuadra paulista remontó el gol inicial de Rodrigo Lindoso por medio de Fábio Santos y Giuliano, pero en el tiempo de descuento Gustavo Maia puso el 2-2 definitivo.

En la víspera, el Santos cayó por 0-2 en su estadio ante el América Mineiro, en el día en que su máximo ídolo, Pelé, cumplió 81 años, y puede acabar la jornada en los puestos de descenso, si Bahía y Sport Recife obtienen un resultado positivo frente al colista Chapecoense y el Palmeiras, respectivamente.