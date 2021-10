Courtois: "Es una muy buena victoria"

El portero del Real Madrid Courtois en el partido de la décima jornada de Liga que disputan FC Barcelona y el Real Madrid este domingo en el estadio Camp Nou de Barcelona. EFE/Alberto Estevez

Madrid, 24 oct (EFE).- Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, destacó la importancia del triunfo en el clásico del Camp Nou "para seguir arriba" y la labor defensiva de su equipo hasta el tanto del Barcelona en el tiempo añadido.

"Con balón siempre estuvimos muy bien, hemos defendido bien. Hasta el gol final no tuvieron ocasiones y nosotros las tuvimos pese a que el último pase no acompañó. Empezar ganando estuvo bien y al final tenemos que estar concentrados porque todo puede pasar. Es una muy buena victoria, otro clásico ganado para seguir arriba que es importante", dijo en Movistar.

Courtois vio positivo el planteamiento de Carlo Ancelotti y centrarse en defender el resultado antes de lanzarse por una goleada.

"Estuvimos en bloque medio, tampoco queríamos meternos en el área y no lo hicimos, quizás al final para defender el resultado, que el míster nos pedía golpear en largo. Cuando estas ganando en el Camp Nou hay que defender el resultado y no volverte loco por el segundo o tercero. Es importante estar bien organizados como hicimos", analizó.

El portero madridista elogió el papel del brasileño Vinicius en el partido. "Es alguien que hace daño a la defensa, tiene mucha velocidad y regate. Hoy no metió gol pero nos ha ayudado mucho".

En las acción polémica del partido, una mano de Toni Kroos en su área pedida por los jugadores del Barcelona, Courtois no la entendió como penalti. "La de Toni es un duelo que no es voluntario y el árbitro pitó falta", defendió.

Por último, no piensa Courtois que la derrota en el clásico vaya a hundir a su rival. "Ellos siempre van a estar ahí, LaLiga está muy reñida, hay muchos partidos difíciles y va a estar duro hasta el final. Ganar en Barcelona siempre es bueno".